У Німеччині іракця засудили до довічного ув'язнення за вбивство школярки

Окружний суд у місті Вісбадені засудив до довічного ув'язнення колишнього шукача притулку з Іраку Алі Б., визнавши його винним у зґвалтуванні та вбивстві 14-річної дівчини Сюзанни Ф. (Susanna F.), скоєному торік. В оголошеному в середу, 10 липня, вироку суду вказується на особливу тяжкість злочину, що не допускає можливості дострокового звільнення Алі Б. після 15 років перебування за ґратами, повідомляє агенція новин AFP.

Цією ухвалою суд задовольнив клопотання прокуратури. Сам підсудний визнав, що торік задушив 14-річну Сюзанну та закопав її тіло поблизу залізничного насипу у Вісбадені. Натомість він заперечив, що зґвалтував її.

Суд вважає, що Алі Б., якому на той момент був 21 рік, планував мати статеві зносини з Сюзанною ще задовго до скоєння злочину. В ніч убивства він зумів так маніпулювати свідками, що вони з Сюзанною зрештою залишилися вдвох, хоча та й побоювалася його.

Суд прийшов до висновку, що Алі Б. свідомо зґвалтував Сюзанну, хоча перед тим він вживав горілку, а лікарська експертиза підтвердила в нього наявність психологічних розладів з психопатичними ознаками. Після того, як дівчина пригрозила звернутися до поліції через зґвалтування, Алі Б. убив її. Раніше Алі Б. також озвучив мотив злочину - за його словами, дівчина отримала внаслідок падіння травми обличчя, і він злякався, що вона звернеться до поліції.

Суддя Юрґен Бонк (Jürgen Bonk) при обґрунтуванні вироку зазначив, що Алі Б. діяв "холоднокровно" та підступно, а під під час процесу не висловив "жодного слова жалю, яке варто було б сприймати всерйоз". Крім того, Бонк вказав на те, що Алі Б. демонструє "зневажливе ставлення до жінок", коли жінки для нього - лише "засіб егоцентричного задоволення своїх потреб". Сюзанну він просто "використав", виснував суддя.

Сторона обвинувачення заявила, що задоволена ухваленим вироком. Мати Сюзанни після оголошення вироку зазначила, що її переповнюють двоякі почуття: "З одного боку, я вдячна, що він не зможе більше завдати шкоди жодній дівчині, жодній людині. Але з іншого боку, це не поверне мені моєї доньки", - сказала вона.

Нагадаємо, 14-річна Сюзанна, яка мешкала у Майнці і походить з єврейської сім'ї вихідців з Молдови, була оголошена у розшук 22 травня 2018 року. 6 червня тіло школярки виявили у важкодоступному місці біля залізничного насипу в районі Вісбадена Ербенгайм.

Підозрюваний у зґвалтуванні і вбивстві Сюзанни громадянин Іраку Алі Б. був затриманий курдськими органами безпеки за запитом федеральної поліції Німеччини на півночі Іраку, куди він разом з усією родиною втік з ФРН на початку червня 2018 року.

Перед тим прохання про надання притулку в Німеччині Алі Б. було відхилене. 11 червня 2018 Алі Б. було доставлено до ФРН.