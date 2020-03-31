У Німеччині щотижня на коронавірус перевіряють 350 тисяч осіб

Керівник Інституту імені Роберта Коха (ІРК) Лотар Вілер (Lothar Wieler) повідомив, що в Німеччині щотижня близько 350 тисяч осіб перевіряють на наявність коронавірусу. Такі дані Вілер озвучив у вівторок, 31 березня, під час брифінгу в Берліні, передає агенція новин dpa.

За його словами, з наявними на даний час методами досягти збільшення кількості тестів на наявність коронавірусу поки неможливо. Вже за кілька тижнів Вілер очікує отримати точні дані щодо поширення коронавірусу в Німеччині. До середини квітня фахівці інституту сподіваються мати досить даних, щоб можна було простежити чітку тенденцію, додав Вілер.

Показник летальності може зрости

Водночас керівник Інституту імені Роберта Коха визнав, що дотепер відносно низький показник летальності у Німеччині може зрости. "Звіти містять своєрідну часову затримку. Адже люди помирають тільки після певного перебігу хвороби", - пояснив він, цитує dpa. "На жаль, тепер у нас додалися випадки в будинках для людей похилого віку. Як це не прикро, але треба рахуватися з тим, що рівень смертності зростатиме", - додав Вілер.

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Досі в Німеччині досить низький показник летальності пояснювали передусім активним проведенням тестів на наявність зараження коронавірусом.