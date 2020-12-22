 У Німеччині ще одна земля тестуватиме на коронавірус прибулих із зон ризику | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.12.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Німеччині ще одна земля тестуватиме на коронавірус прибулих із зон ризику

Услід за Баварією найбільша за населенням земля Німеччини - Північний Рейн-Вестфалія - запроваджує обов'язковий тест на коронавірус для прибулих із закордонних зон ризику. Нововведення набуває чинності з 28 грудня.

Центр перевірки на коронавірус у аеропорту Кельна (архівне фото)

Центр перевірки на коронавірус у аеропорту Кельна (архівне фото)

Після Баварії обов'язковий тест на коронавірус для прибулих із закордонних зон ризику запроваджує також і німецька федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія. Відповідне розпорядження оприлюднило в середу, 23 грудня, земельне міністерство охорони здоров'я. Згідно з нормативним актом, нововведення запроваджують з 28 грудня.

Пройти тест на коронавірус потрібно буде всім мандрівникам, котрі прибувають із зон ризику, розташованими за межами Німеччини, повідомляє агенція новин dpa. Передбачено, що мандрівникам потрібно буде або пред'явити негативний тест на коронавірус, зроблений за кордоном не пізніше, ніж 24 години до прибуття, або ж пройти тест на COVID-19 одразу після прибуття в землю Північний Рейн-Вестфалія.

Утім, це правило не стосуватиметься тих подорожніх, котрі перебуватимуть у цій федеральній землі транзитом. Так само нововведення не поширюватиметься на тих, хто регулярно перетинає кордон з метою праці або навчання, а також тих, хто проживає у прикордонних зонах.

У Німеччині до зон ризику відносять ті країни та регіони, де фіксують рівень захворюваності коронавірусом у 50 нових інфекцій на 100 тисяч населення за сім днів. За словами міністра охорони здоров'я землі Північний Рейн-Вестфалія Карла-Йозефа Лауманна (Karl-Josef Laumann), нині до таких зон ризику належить "практично кожна країна на цій планеті".

Нагадаємо, напередодні земельний уряд Баварії вирішив зобов'язати всіх, хто прибуває до цієї федеральної землі з закордонних зон ризику, пройти тест на наявність коронавірусу.

Північний Рейн-Вестфалія є найбільшою за населенням землею Німеччини - тут мешкає близько 18 мільйонів людей.

Дивитись відео 02:18

Новий "безвіз" - довідка про щеплення від "ковіду"? (23.12.2020)

DW.COM

Баварія посилює обмеження, виняток зроблять лише на Різдво

З 9 грудня у Баварії оголошують режим надзвичайної ситуації, який діятиме поки до 9 січня. Уряд землі ухвалив рішення щодо подальшого обмеження контактів.  

Коронавірус в Німеччині: рекордні 590 жертв COVID-19 за добу

У Німеччині зафіксовано новий рекорд за добу за кількістю померлих інфікованих коронавірусом людей. Деякі федеральні землі вже посилили протиепідемічні обмеження.  

У ФРН посилюють обмеження: у Баден-Вюртемберзі запровадили комендантську годину

Неефективність "м'якого" локдауну й зростання кількість випадків інфікування коронавірусом змушують владу німецьких федеральних земель до запровадження більш жорстких обмежень.  

Також за темою

Coronavirus Bayern | München Testcenter am Hauptbahnhof

Баварія вимагатиме тест на коронавірус у прибулих із зон ризику 22.12.2020

Усі, хто прибуватимуть до Баварії із зон ризику, мають пройти тест на коронавірус, вирішив земельний уряд. Постанова не стосується внутрішнього туризму.

Großbritannien Hafen von Dover Lastwagen

Єврокомісія рекомендує послабити суворі обмеження щодо Великобританії 22.12.2020

Країнам-членам ЄС варто послабити запроваджені щодо Великобританії обмеження на рух людей та товарів, кажуть у Європейській Комісії. Обмеження запровадили у відповідь на поширення мутованого коронавірусу.

Новий "безвіз" - довідка про щеплення від "ковіду"? (23.12.2020) 23.12.2020

Той, хто матиме щеплення від COVID-19, схоже, отримає не лише захист від вірусу, але й низку інших переваг. Це дасть людині змогу подорожувати, ходити на концерти або відвідувати футбольні матчі. У Німеччині розмірковують над таким сценарієм, аби швидше скасувати карантин.

Реклама

Докладно

Співзасновник компанії BioNTech Угур Шахін

Розробник вакцини BioNTech/Pfizer про мутацію коронавірусу

Співзасновник BioNTech про те, коли можна буде взяти під контроль пандемію і чи захищає вакцина від мутованого вірусу.  

Труби для газогону Північний потік-2

У січні у водах Данії будуватимуть "Північний потік-2"

Роботи зі спорудження газопроводу мають розпочатися з 15 січня 2021 року, повідомили органи влади Данії.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  