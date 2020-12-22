У Німеччині ще одна земля тестуватиме на коронавірус прибулих із зон ризику

Після Баварії обов'язковий тест на коронавірус для прибулих із закордонних зон ризику запроваджує також і німецька федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія. Відповідне розпорядження оприлюднило в середу, 23 грудня, земельне міністерство охорони здоров'я. Згідно з нормативним актом, нововведення запроваджують з 28 грудня.

Пройти тест на коронавірус потрібно буде всім мандрівникам, котрі прибувають із зон ризику, розташованими за межами Німеччини, повідомляє агенція новин dpa. Передбачено, що мандрівникам потрібно буде або пред'явити негативний тест на коронавірус, зроблений за кордоном не пізніше, ніж 24 години до прибуття, або ж пройти тест на COVID-19 одразу після прибуття в землю Північний Рейн-Вестфалія.

Утім, це правило не стосуватиметься тих подорожніх, котрі перебуватимуть у цій федеральній землі транзитом. Так само нововведення не поширюватиметься на тих, хто регулярно перетинає кордон з метою праці або навчання, а також тих, хто проживає у прикордонних зонах.

У Німеччині до зон ризику відносять ті країни та регіони, де фіксують рівень захворюваності коронавірусом у 50 нових інфекцій на 100 тисяч населення за сім днів. За словами міністра охорони здоров'я землі Північний Рейн-Вестфалія Карла-Йозефа Лауманна (Karl-Josef Laumann), нині до таких зон ризику належить "практично кожна країна на цій планеті".

Нагадаємо, напередодні земельний уряд Баварії вирішив зобов'язати всіх, хто прибуває до цієї федеральної землі з закордонних зон ризику, пройти тест на наявність коронавірусу.

Північний Рейн-Вестфалія є найбільшою за населенням землею Німеччини - тут мешкає близько 18 мільйонів людей.