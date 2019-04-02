У Німеччині у 2018 році скоротилися викиди парникових газів

Обсяги викидів парникових газів у Німеччині 2018 року скоротилися на 4,2 відсотка. Про це у вівторок, 2 квітня, міністерство довкілля ФРН.

За даними міністерства, у 2018 році обсяги викидів вуглекислого газу в Німеччині становили еквівалент 868,7 мільйона тонн, що на 38 мільйонів тонн менше, ніж у 2017 році. Міністерка довкілля та ядерної безпеки ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze) повідомила, що скороченню викидів минулого року сприяла тепла та сонячна погода, яка допомогла виробити більше енергії з відновлювальних джерел, а також зменшила потребу в пальному для опалення.

Викиди 2018 року в Німеччині були меншими на 30,6 відсотка за показник 1990 року. Щоб протистояти змінам клімату, країна має на меті до 2030 року скоротити викиди щонайменше на 55 відсотків порівняно з 1990 роком.

Нагадаємо, що до кінця 2038 року Німеччина планує відмовитися від використання вугілля для виробництва електроенергії. Таке рішення 26 січня прийняла створена урядом ФРН комісія.