 У Німеччині у 2018 році скоротилися викиди парникових газів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2019

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Новини

У Німеччині у 2018 році скоротилися викиди парникових газів

Завдяки теплій та сонячній погоді Німеччині вдалося 2018 року скоротити на 4,2 відсотка обсяги викидів парникових газів.

У Німеччині у 2018 році скоротилися викиди парникових газів

Обсяги викидів парникових газів у Німеччині 2018 року скоротилися на 4,2 відсотка. Про це у вівторок, 2 квітня, міністерство довкілля ФРН.

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Услід за атомною електрогенерацією Німеччина має відмовитися від вугільної. До кінця 2038 року від енерегомережі мають бути відключені теплоелектростанції, які працюють на вугіллі, рекомендувала спеціальна комісія. (26.01.2019)

Держави-учасниці Паризької кліматичної угоди повинні щонайменше втричі скоротити обсяги викидів CO2, вказано у звіті експертів програми ООН із довкілля. (27.11.2018)

За даними міністерства, у 2018 році обсяги викидів вуглекислого газу в Німеччині становили еквівалент 868,7 мільйона тонн, що на 38 мільйонів тонн менше, ніж у 2017 році. Міністерка довкілля та ядерної безпеки ФРН Свенья Шульце (Svenja Schulze) повідомила, що скороченню викидів минулого року сприяла тепла та сонячна погода, яка допомогла виробити більше енергії з відновлювальних джерел, а також зменшила потребу в пальному для опалення.

Викиди 2018 року в Німеччині були меншими на 30,6 відсотка за показник 1990 року. Щоб протистояти змінам клімату, країна має на меті до 2030 року скоротити викиди щонайменше на 55 відсотків порівняно з 1990 роком.

Нагадаємо, що до кінця 2038 року Німеччина планує відмовитися від використання вугілля  для виробництва електроенергії. Таке рішення 26 січня прийняла створена урядом ФРН комісія.

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