 У Німеччині триває багатоденна акція на захист клімату | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.06.2019

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Новини

У Німеччині триває багатоденна акція на захист клімату

З Аахена багатотисячні протести екологічних активістів перемістилися до вугільного кар'єра Гарцвайлер. Активісти виступають проти подальшого видобування вугілля та вугільної енергетики.

Демонстрація кліматичних активістів в Аахені

Демонстрація кліматичних активістів в Аахені

З Аахена, де 21 червня на міжнароду демонстрацію екологічного руху Fridays for Future вийшли 40 тисяч учасників , у суботу, 22 червня, протести перемістилися до Рейнського буровугільного басейну. Вранці тисячі активістів-екологів прибули в село Хохнойкірх, що межує з вугільним кар'єром Гарцвайлер. Звідси стартував протестний марш Fridays for Future до села Кайєнберг, жителі якого в найближчі роки будуть переселені в інші місця у зв'язку з розширенням площі видобутку вугілля. За даними поліції, в цій акції беруть участь 2,5 тисячі людей. Правоохоронні органи закликали активістів дотримуватися порядку. "Ми захищаємо мирні протести і послідовно відстежуємо злочинні діяння", - заявила аахенська поліція в Twitter.

Акції проти розширення площі вугільного видобутку

До акції також приєдналися прихильники альянсу Ende Gelände ("На цьому все"), що виступає проти подальшої розробки Рейнського буровугільного басейну. Вони також проводять акцію протесту між Кайєнбергом і кар'єром вугільного родовища. Організатори заявили про участь близько трьох тисяч людей.

Крім того, активісти Ende Gelände продовжують блокувати залізничну колію, яка веде до вугільної електростанції Нойрат в Гревенбройху. Напередодні ввечері вони перервали транспортування вугілля від кар'єра Гарцвайлер до електростанції, що належить енергетичному концерну RWE. В акції беруть участь близько 800 активістів.

Попри протести, електростанція продовжила роботу, використовуючи запаси вугілля, заявив представник RWE. Як довго вона зможе працювати на вугільних резервах, не повідомляється.

Поліція стежить за дотриманням порядку біля Рейнського буровугільного басейну. З боків кар'єра в Гарцвайлері в якості запобіжного заходу виставлені броньовані бульдозери та водомети. Поліцейські зупинили кілька груп активістів у Фірзені, Бедбурзі і Хохнойкірзі, які намагалися проникнути на територію вугільного видобутку. При цьому був застосований сльозогінний газ.

DW.COM

Експерти критикують енергетичну політику німецького уряду. На їхню думку, Німеччина має швидше відмовитися від використання вугілля й перейти на повністю відновлювану енергію. (22.06.2019)

Європейський Союз має робити значно більше, ніж раніше в справі скорочення шкідливих викидів у атмосферу та вживати необхідних для цього заходів, переконаний генсек ООН Антоніу Гутерріш. (16.06.2019)

У Брюсселі не домовилися про нові умови захисту клімату

Напередодні на саміті в Брюсселі лідери країн Євросоюзу не змогли домовитися про створення до 2050 року умов, що виключають негативний вплив на клімат. Через заперечення низки країн учасники зустрічі обмежилися загальною декларацією, в якій лише підтверджується принципова прихильність цій меті. Для досягнення цієї мети необхідно радикально скоротити обсяг шкідливих викидів в промисловості і сільському господарстві.

  • Гельта д'Аршей - водойма посеред пустелі в Чаді

    Пустельні ландшафти - справа рук людини

    Пустелі виникають на очах

    Раніше в Сахарі жили бегемоти та слони. Зараз же тут найбільша пустеля світу - випалена Земля. Лише невелике озеро, яке живиться з підводних джерел, нагадує про старі часи. Однак клімат змінювався, і це призвело до виникнення велетенського піщаного ландшафту. Пустелі виникають і нині. Однак причина цього - в діяльності людей.

  • Опустелювання в Індії

    Пустельні ландшафти - справа рук людини

    Людина руйнує природу

    Опустелювання, спричинене діяльністю людей, отримало назву дезертифікація. Коли людина руйнує і виснажує природні ресурси у місцевості зі сухим кліматом, зникають рослини, а ґрунт втрачає родючість. Ознаки опустелювання проявляються на 70 відсотках території Землі з посушливим кліматом. Як, наприклад, на цьому фото в Індії.

  • Пустеля в американському національному парку Джошуа-Трі

    Пустельні ландшафти - справа рук людини

    Світова загроза

    Щороку світова глобальна пустеля збільшується на 70 тисяч квадратних кілометрів - це відповідає площі Ірландії. За даними Німецького товариства міжнародного співробітництва, 40 відсотків населення Африки, живе у регіонах, яким загрожує опустелювання. В Азії це 39 відсотків населення, у Південній Америці - 30 відсотків. Окремі регіони ФРН, США та Іспанії також перебувають під загрозою.

  • Опустелювання в Китаї

    Пустельні ландшафти - справа рук людини

    Пустеля, спричинена надмірним випасом худоби

    Однією із причин опустелювання територій є різке збільшення населення в окремих країнах. Наприклад, у Китаї і без того сухий ґрунт мусить прогодувати більшу кількість людей. Селяни випасають на вигонах забагато худоби, які з'їдають останні рослини. Шар ґрунту поступово змивається дощем і вітром. У Китаї, приміром, таким чином щороку утворюється 2500 квадратних кілометрів пустелі.

  • Олешківські піски

    Пустельні ландшафти - справа рук людини

    Найбільша пустеля Європи - в Україні

    В Україні також "виросла" пустеля, спричинена надмірним випасом овець, яких почали завозити сюди у ХІХ столітті. Олешківські піски знаходяться за 30 кілометрів від обласного центру Херсона. У 2010 році на території пустелі створили національний парк, площа якого становить близько 8 тисяч гектарів.

  • Аральське море

    Пустельні ландшафти - справа рук людини

    Море без води

    Аральське море на кордоні між Казахстаном та Узбекистаном стало символом катастрофічної аграрної політики, яка призвела до утворення пустелі. Раніше це озеро було четвертим найбільшим озером на планеті. Нині ж від нього залишилося не багато. За радянських часів обидві республіки почали використовувати воду з озера для орошування бавовняних полів. Як наслідок - кораблі рибалок опинилися на мілині.

  • Всохла річка в Іспанії

    Пустельні ландшафти - справа рук людини

    Коли ліси приносять у жертву туристам

    Від висихання ґрунтів потерпають не лише країни, що розвиваються. Так, в Іспанії утворення пустелі просувається все далі й далі. Спричинили це явище туристи з усього світу. Для побудови готелів часто вирубуються ліси. Ґрунт, не утримуваний рослинами, відносить вітром. Вже не кажучи про забетоновані території. Регіон Гвадалахара біля Мадрида - також під загрозою опустелювання.

  • Колиска у пустелі

    Пустельні ландшафти - справа рук людини

    Пустеля спричиняє вимушену міграцію

    Наслідок утворення пустель - не лише руйнування екосистеми. Люди, які населяють ці регіони, біднішають, не можуть прогодуватися і часто змушені залишати батьківщину. В Африці опустелювання впливає на умови життя 485 мільйонів людей, повідомляє німецьке Товариство міжнародного співробітництва. За прогнозом ООН, до 2020 року понад 60 мільйонів людей змушені будуть залишили пустельні регіони Африки.

  • Чоловік поливає ґрунт - ілюстрація

    Пустельні ландшафти - справа рук людини

    Боротьба проти пустелі

    Деякі країни оголосили боротьбу опустелюванню. Китай, наприклад, намагається боротися з цим явищем уже протягом десятиліть за допомогою висаджування лісів. Проєкт "Зелена стіна" має амбітну мету - до 2050 засадити площу, яка дорівнює території Німеччини.

    Автор: Патрік Гроссе


Дивитись відео 04:28

Закриття останньої шахти у Німеччині: емоційне прощання гірників (11.12.2018)

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Пустельні ландшафти - справа рук людини

Пустелі займають третину суходолу Землі. Площа світової пустелі постійно збільшується. Головна причина - людська діяльність, що призводить до виснаження плодючих ґрунтів та вирубування лісів. (18.06.2019)  

Аудіо й відео до теми

Закриття останньої шахти у Німеччині: емоційне прощання гірників (11.12.2018)  

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