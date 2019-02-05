У Німеччині тисячі людей протестують проти підвищення орендної плати

У Німеччині тисячі людей вийшли на вулиці у суботу, 6 квітня, з протестами проти підвищення орендної плати на житло. За даними організаторів акції, лише у Берліні в демонстрації взяли участь близько 40 тисяч осіб, передає агенція epd. Порядок забезпечували близько 450 правоохоронців, інформує агенція AFP.

Одним з організаторів протестів став альянс "Разом проти виcелення та орендного божевілля". Згідно з даними організаторів, демонстрації відбулися ще у 18 німецьких містах.

Одночасно розпочався збір підписів за ініціативу, яка виступає за відчуження житла з власності великих концернів, які передають нерухомість в оренду. Ідеться про фірми, які мають у власності більше трьох тисяч квартир. Це житло, на думку авторів ініціативи, має перейти у власність земельної влади, щоб після цього його можна було орендувати за нижчими цінами.

Аби ця пропозиція набула статусу законопроекту для розгляду в Бундестазі, протягом шести місяців її мають підписати 20 тисяч людей. Організатори акції планують зібрати необхідні підписи протягом найближчого часу.

Тим часом генеральний директор найбільшої у Берліні компанії, що є власником 100 тисяч квартир, - "Deutsche Wohnen" - Міхаель Цан (Michael Zahn) висловив розуміння щодо проблем орендарів житла, однак наголосив на необхідності державної підтримки. За його словами, дискусія щодо експропріації житла є "дуже популістською".

За даними дослідження, проведеного Інститутом німецької економіки (IW), з 2013 до 2017 року середня вартість оренди одного квадратного метра житла в комунальних квартирах залишалася на рівні 7,5 євро. Тоді як у приватних концернів цей показник зріс з 7,7 до 8,7 євро. Тим часом орендна плата за квартири, що належать приватним особам, збільшилася з 8,1 до 8,7 євро за квадратний метр.

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