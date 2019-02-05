У Німеччині тисячі людей протестують проти підвищення орендної плати
Тисячі людей вийшли на вулиці німецьких міст з протестами проти зростання орендної плати. Одночасно проходить збір підписів за ініціативу, що виступає за відчуження житла у великих компаній, які передають його в оренду.
На вулиці Берліна з протестами вийшли тисячі людей
У Німеччині тисячі людей вийшли на вулиці у суботу, 6 квітня, з протестами проти підвищення орендної плати на житло. За даними організаторів акції, лише у Берліні в демонстрації взяли участь близько 40 тисяч осіб, передає агенція epd. Порядок забезпечували близько 450 правоохоронців, інформує агенція AFP.
Одним з організаторів протестів став альянс "Разом проти виcелення та орендного божевілля". Згідно з даними організаторів, демонстрації відбулися ще у 18 німецьких містах.
Одночасно розпочався збір підписів за ініціативу, яка виступає за відчуження житла з власності великих концернів, які передають нерухомість в оренду. Ідеться про фірми, які мають у власності більше трьох тисяч квартир. Це житло, на думку авторів ініціативи, має перейти у власність земельної влади, щоб після цього його можна було орендувати за нижчими цінами.
Аби ця пропозиція набула статусу законопроекту для розгляду в Бундестазі, протягом шести місяців її мають підписати 20 тисяч людей. Організатори акції планують зібрати необхідні підписи протягом найближчого часу.
Тим часом генеральний директор найбільшої у Берліні компанії, що є власником 100 тисяч квартир, - "Deutsche Wohnen" - Міхаель Цан (Michael Zahn) висловив розуміння щодо проблем орендарів житла, однак наголосив на необхідності державної підтримки. За його словами, дискусія щодо експропріації житла є "дуже популістською".
За даними дослідження, проведеного Інститутом німецької економіки (IW), з 2013 до 2017 року середня вартість оренди одного квадратного метра житла в комунальних квартирах залишалася на рівні 7,5 євро. Тоді як у приватних концернів цей показник зріс з 7,7 до 8,7 євро. Тим часом орендна плата за квартири, що належать приватним особам, збільшилася з 8,1 до 8,7 євро за квадратний метр.
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Підставки для яєць
Справжній німецький сніданок передбачає відварене яйце. Для яєць використовують спеціальні підставки, які бувають керамічними, пластиковими, металевими. Крім того, на столі часто можна зустріти ще й спеціальний прилад з довжелезною назвою - "Eierschalensollbruchstellenverursacher". Ця назва дослівно перекладається так: інструмент, який відрізає яєчну шкарлупу в потрібному місці.
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Пляшки, які німці здають на переробку
Німці серйозно ставляться до переробки сміття, особливо коли йдеться про скляні та пластикові пляшки, за які довелось заплатити заставу. Їх збирають вдома, а потім відносять у супермаркет, де здають за готівку. За одну таку пляшку можна отримати 8 або 25 центів. Це невеликі гроші, але, попри це, і бідні, й заможні збирають пляшки, аби потім їх здати й отримати заставу назад.
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Безліч рушників на всі випадки життя
У типовій німецькій кухні ви знайдете безліч кухонних рушників. Попри те, що зараз є багато різноманітних варіацій, німці все ж таки надають перевагу класичним варіантам, а саме - рушникам у клітинку.
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Різноманітні миючі засоби
Якщо ви пролили щось всередині німецької оселі, нічого страшного. В господарстві знайдуться миючі засоби для буквально кожної поверхні - скла, плитки, кераміки, дерева, штучного дерева, металу - і навіть спеціальний засіб для чистки електричної плити.
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Туалетна щітка
Туалетні щітки, звичайно, є й в інших країнах. Тільки от у Німеччині - принаймні так здається - ними користуються значно частіше. Гостям німці не втомлюються пояснювати, що туалетні щітки використовуються не лише раз на тиждень під час миття туалету, а щоразу після його відвідування. Можливо це пов'язано з особливістю німецьких унітазів, форма яких не завжди дозволяє відразу вимити їх водою.
10 речей, які ви знайдете (майже) в кожній німецькій оселі
Книжкові полиці
Німці, як правило, не вихваляються своїми статками. Винятком є однак домашня бібліотека. Практично в кожній німецькій оселі можна побачити заставлені книжками під саму стелю книжкові полиці: філософські твори, мистецькі альбоми, бестселери, біографії… Які з книжок справді були прочитані, це вже таємниця господаря.
10 речей, які ви знайдете (майже) в кожній німецькій оселі
Теки для документів
На полицях поруч з книжками звичайно ще залишається місце й для тек з документами. Як правило, йдеться про теки-реєстратори. У них німці зберігають свідоцтва, податкові декларації (їх слід зберігати десять років), контракти, рахунки, страхові договори. Усе розсортовано й підшите в різних теках - часто різного кольору.
10 речей, які ви знайдете (майже) в кожній німецькій оселі
Жалюзі
Німці ревно ставляться до захисту власної приватної сфери. Свідченням цьому є популярні в Німеччині жалюзі на вікнах та балконних дверях. Жалюзі не лише захищають від сонця, холоду, а роллети ще й від злодіїв, але також від цікавих поглядів сусідів. Щонайменше гардини є на вікнах кожної німецької оселі.
10 речей, які ви знайдете (майже) в кожній німецькій оселі
Домашні капці
Капці, безперечно, є типовими не лише для німецьких осель. Але іноземці часто дивуються, з якою спритністю німці змінюють взуття на зручні м'якенькі пантофлі. Деякі родини тримають напоготові капці для гостей - при чому капці різних розмірів.
10 речей, які ви знайдете (майже) в кожній німецькій оселі
З власною ковдрою в двоспальному ліжку
У німецькому двоспальному ліжку не часто трапляється, коли пара ділить між собою одну велику ковдру. Як правило, кожен має власну ковдру, в яку можна затишно загорнутись. Що стосується комфорту під час сну, то тут кожен думає про себе.