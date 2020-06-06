У Німеччині тисячі людей вийшли на акції проти расизму

У Німеччині в неділю, 14 червня, на вулиці міст тисячі людей вийшли на акції проти расизму та соціальної нерівності. В десяти містах люди вишукалися в живі ланцюги, утворивши "стрічки солідарності". Через дотримання правил дистанціювання в деяких містах ці ланцюги розтягнулися на кілометри, передає агенція новин AFP.

Учасники акції біля Бранденбурзьких воріт в Берліні

У Берліні, за даними організаторів, у акції взяли участь до 20 тисяч людей, поліція повідомила про вісім тисяч учасників. Ланцюг з демонстрантів розтягнувся на понад дев'ять кілометрів від Бранденбурзьких воріт до району Нойкельн.

Учасники демонстрації тримали транспаранти з написами "Black Lives Matter" та "Більше грошей на освіту". Акція відбулася мирно, її учасники дотримувалися дистанції та мали на обличчях маски, повідомив представник поліції.

Мітингарі протестували проти расизму та соціальної нерівності

Акції за участі тисяч людей відбулися також в Лейпцигу, Гамбурзі, Фрайбурзі, Хемніці, Детмольді, Плауені, Мюнстері, Гейслінгені та Пассау. Зокрема, в Гамбурзі на демонстрацію вийшло близько 500 людей, повідомила агенція новин dpa.

"Зараз визначається шлях розвитку. У нас є право голосу, коли вирішується, як формуватиметься відкрите і солідарне суспільство в майбутньому", - завила представниця організаторів акції з альянсу Unteilbar ("Неподільні". - Ред.) Анна Шпанґенберґ (Anna Spangenberg).