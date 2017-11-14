У Німеччині суттєво зросла кількість безпритульних

У Німеччині значно зросла кількість осіб, які не мають де жити, повідомляє у вівторок, 30 липня, у своєму звіті загальнонімецьке об'єднання соціальних служб Wohnungslosenhilfe. Як зазначила виконавча директорка організації Верена Розенке (Werena Rosenke), зростання на 15-20 відсотків з 2016 по 2017 рік варто було очікувати. Так у 2017 році у ФРН було нараховано 650 тисяч людей без окремого житла.

З них 22 тисячі - це діти і неповнолітні. Близько 48 тисяч осіб визначені як безхатьки, адже вони живуть просто неба, не маючи взагалі ніякого притулку. Водночас через брак даних у загальну кількість людей без даху над головою не включили бездомних біженців.

Основною причиною зростання кількості мешканців ФРН без житла дослідники називають скорочення обсягів соціального житла, загальне зростання бідності, недостатню кількість доступних помешкань для людей з низьким доходом і отримувачів соціальної допомоги.

"Необхідно від 80 до 100 тисяч нових соціальних квартир і ще 100 тисяч доступних за ціною квартир", - відзначається у звіті Wohnungslosenhilfe. Об'єднання соціальних служб також наголосило на необхідності ширшого пропагування необхідності побудови соціального житла на федеральному рівні.

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