 У Німеччині суттєво зросла кількість безпритульних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.07.2019

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Новини

У Німеччині суттєво зросла кількість безпритульних

650 тисяч мешканців Німеччини 2017 року не мали окремого житла. 48 тисяч з них є безхатченками без жодного притулку.

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У Німеччині значно зросла кількість осіб, які не мають де жити, повідомляє у вівторок, 30 липня, у своєму звіті загальнонімецьке об'єднання соціальних служб Wohnungslosenhilfe. Як зазначила виконавча директорка організації Верена Розенке (Werena Rosenke), зростання на 15-20 відсотків з 2016 по 2017 рік варто було очікувати. Так у 2017 році у ФРН було нараховано 650 тисяч людей без окремого житла.

З них 22 тисячі - це діти і неповнолітні. Близько 48 тисяч осіб визначені як безхатьки, адже вони живуть просто неба, не маючи взагалі ніякого притулку. Водночас через брак даних у загальну кількість людей без даху над головою не включили бездомних біженців. 

Основною причиною зростання кількості мешканців ФРН без житла дослідники називають скорочення обсягів соціального житла, загальне зростання бідності, недостатню кількість доступних помешкань для людей з низьким доходом і отримувачів соціальної допомоги.

"Необхідно від 80 до 100 тисяч нових соціальних квартир і ще 100 тисяч доступних за ціною квартир", - відзначається у звіті Wohnungslosenhilfe. Об'єднання соціальних служб також наголосило на необхідності ширшого пропагування необхідності побудови соціального житла на федеральному рівні.

Дивитись відео 02:28

Як польських безпритульних у Берліні відправляють додому (14.12.2018)

  • Мінібудиночки для безпритульних

    Мінібудиночки: нова оселя для безпритульних

    Нарешті власний куточок

    Ліжко, шафа, стіл. На перший погляд - небагато, але для декого - більше ніж досить. До таких належить і безпритульна Анна, котра змогла затишно облаштувати сім квадратних метрів свого помешкання. Разом із дев'ятьма іншими жінками вона отримала дах над головою в поселенні із житлових контейнерів у Гамбурзі. Тепер, після років життя на вулиці жінки мають не лише житло, а й відчуття безпеки.

  • Мінібудиночки для безпритульних

    Мінібудиночки: нова оселя для безпритульних

    Безпека під захистом університету

    Це мініпоселення з житлових контейнерів розташувалося на території одного з гамбурзьких університетів. Воно - вкрай потрібне. Адже для жінок життя на вулиці особливо складне, бо тут вони нерідко зазнають насильства та стають жертвами сексуальної експлуатації. Хоч більшість безхатченків - чоловіки, але лише в Гамбурзі на вулицях міста поневіряється понад дві тисячі жінок.

  • Мінібудиночки для безпритульних

    Мінібудиночки: нова оселя для безпритульних

    Разом дивитися в майбутнє

    Спільний сніданок зранку. Впродовж тижня жінками опікуються працівниці соціальних служб та студентки, чий майбутній фах - також соціальна робота. Студентки допомагають жінкам залагодити питання в різних службах та охоче вислухають їх. Кінцева мета - надати мешканкам цього поселення повноцінне житло, але на заваді цьому стоїть дорожнеча на ринку нерухомості.

  • Мінібудиночки для безпритульних

    Мінібудиночки: нова оселя для безпритульних

    Трансгендери: не підпадають під жодне мірило

    Часто до життя на вулиці призводить хвороба, безгрошів'я, борги або неможливість знайти роботу. 34-річна жінка-трангендер Розен багато років тому прибула з Болгарії до Німеччини в надії знайти роботу. Потім захворіла, опинилася на вулиці й не знала, куди їх податися. Трансгендерам особливо складно потрапити у таке поселення для жінок, а серед чоловіків вони почуваються ніяково.

  • Мінібудиночки для безпритульних

    Мінібудиночки: нова оселя для безпритульних

    Сарина гордість

    "Тут я почуваюся у безпеці", - каже трансгендер Сара. 39-річна словачка зазнала багато горя в своєму житті. Ще дитиною їй після аварії ампутували ногу, а вже з 15-річного віку вона стала займатися проституцією. Кілька років не мала даху над головою. "Тепер я маю власне ліжко", - каже вона не без гордості.

  • Мінібудиночки для безпритульних

    Мінібудиночки: нова оселя для безпритульних

    Складні випадки

    Йолана зі Словаччини також живе у такому контейнері. Так само, як і інші жінки, вона не одержує жодної соціальної допомоги. Помешкання тут отримують саме жінки, котрі не мають доступу до регулярної соціальної допомоги через психічні розлади, різного роду залежності, проституцію чи невизначений статус щодо дозволу на перебування в країні. Багатьох приймають тільки тут.

  • Мінібудинки для безпритульних

    Мінібудиночки: нова оселя для безпритульних

    Спонтанна підтримка

    Ідею мінібудинків для безпритульних підтримують і в інших містах ФРН. Приміром, якось фотограф Свен Людеке з Кельна побачив у одній з телепрограм, як безпритульних у США забезпечують невеличкими дерев'яними будиночками. Потім Людеке подався до одного з будівельних супермаркетів та придбав необхідні матеріали для такого мінібудиночку. "Мета - повернути людям трохи нормального життя", - каже він.

  • Мінібудинки для безпритульних

    Мінібудиночки: нова оселя для безпритульних

    Допоможи собі сам

    Задній двір будинку Людеке це водночас і майстерня. Спорудити мініпомешкання коштує близько 600 євро, а ще 255 євро - видатки на транспортування. Майбутні мешканці можуть висловлювати свої побажання щодо фарби, форми даху та розміщення віком. Людеке заснував спілку, котра фінансується за рахунок пожертв. Нерідко безпритульні самі допомагають зі спорудженням такого житла.

  • Мінібудинки для безпритульних

    Мінібудиночки: нова оселя для безпритульних

    Разом із чотирилапим другом

    Петер близько 17 років прожив на вулиці, а тепер разом зі своїм собакою вселився у таке помешкання. "Він ридав від щастя", - розповідає Людеке, який збудував цю мініоселю. - Цей будиночок - найбільший його скарб". Наразі в Кельні існує близько 25 таких помешкань. Ще кілька є в Нюрнберзі та Берліні. Утім, міська влада не завжди в захваті від цього, відсилаючи безхатченків до спеціальних центрів.

    Автор: Штефані Геппнер, Валерій Сааков


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Аудіо й відео до теми

Як польських безпритульних у Берліні відправляють додому (14.12.2018)  

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