У Німеччині судитимуть імовірного іранського шпигуна в Бундесвері

Федеральна прокуратура Німеччини висунула обвинувачення у державній зраді за шпигунство на користь Ірану німцю афганського походження, що працював перекладачем у Бундесвері. Про це у прокуратурі повідомили у п'ятницю, 16 серпня. Справу, найімовірніше, слухатиме Вищий земельний суд Кобленца на заході країни.

Чоловіка було затримано та заарештовано у січні цього року у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. На той час підозрюваному виповнилося 50 років.

Згідно з даними слідства, чоловік багато років працював на Бундесвер перекладачем та консультантом. "У цій ролі він передавав інформацію іранським спецслужбам, зокрема документи, які були державною таємницею", - зазначається у повідомленні федеральної прокуратури Німеччини.

Підозрюваному інкримінують 18 випадків розкриття службової таємниці. У січні цього року німецьке видання Spiegel Online повідомляло, що перекладач мав доступ до "чутливої інформації", зокрема до даних про військові операції Бундесверу в Афганістані.

Після арешту чоловіка німецький уряд спрямував ноту протесту іранській стороні, але Тегеран відкинув усі звинувачення та заперечив будь-який контакт "із даною нібито особою". Також іранська сторона зазначила, що подібним чином "вороги", мовляв, хочуть нашкодити історичним відносинам між Іраном та ЄС.

Німецькі спецслужби називають Іран, Росію, Китай та, частково, Туреччину найбільш активними у шпигунській діяльності на німецькій території, зазначає інформагенція dpa.