У Німеччині судитимуть за паплюження символіки Євросоюзу та інших держав

У Німеччині за паплюження символіки Європейського Союзу та державних прапорів інших країн у майбутньому можуть покарати грошовим штрафом або позбавленням волі на термін до трьох років. Відповідний закон у четвер, 14 травня, ухвалив німецький Бундестаг.

Приводом слугував інцидент 2017 року, коли в Берліні демонстранти палили прапори Ізраїлю. "Не можна, щоб у Німеччині горіли ізраїльські прапори", - підкреслив експерт з питань правової політики з фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Йоганнес Фехнер (Johannes Fechner).

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Раніше штраф чи позбавлення волі загрожували тільки за образу державних символів Німеччини. Теоретично покарати могли й за паплюження символів інших держав, але лише за певних обставин. Згідно з новою редакцією закону, демонстрантам заборонено палити прапори. "Спалення прапорів у громадських місцях не має нічого спільного з мирним протестом. Такі дії лише розпалюють ненависть, лють та агресію", - підкреслила міністерка юстиції ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht).

Проти ухвалення нової кримінально-правової норми виступила фракція правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини". На її думку, заборона паплюжити прапори інших держав є "надмірним втручанням у свободу думок та мистецтва". Однак подання фракції відхилили переважною більшістю голосів німецьких депутатів.

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