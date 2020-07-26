У Німеччині стурбовані через зростання кількості хворих на COVID-19

В німецькому Інституті імені Роберта Коха стурбовані через зростання кількості інфікувань коронавірусом. Ситуація "дуже тривожна", можлива друга хвиля COVID-19, заявив керівник Інституту Лотар Вілер.
Президент Інституту Роберта Коха (RKI) Лотар Вілер (Lothar Wieler) у вівторок, 28 липня, заявив про "дуже тривожну" ситуацію внаслідок збільшення кількості заражень коронавірусом у Німеччині, повідомляє інформагентство dpa.
Читайте також: Коментар: Готуйтеся - друга хвиля коронавірусу ще неодмінно накотить!
За його словами, однією з причин поширення COVID-19 стало недотримання базових гігієнічних рекомендацій. Вілер назвав "безрозсудними" дії тих осіб, які відвідують вечірки. Керівник Інституту Роберта Коха ще не може сказати, чи є зростання кількості інфікувань початком можливої другої хвилі, однак він не виключає такої можливості. Вілер закликав людей дотримуватися гігієнічних рекомендацій. Зокрема, люди повинні дотримуватися соціальної дистанції, носити маски, часто мити руки тощо.
Раніше у Німеччині щоденно фіксували від 300 до 500 нових випадків заражень. Утім, 24 липня було зафіксовано 815 нових випадків, на вихідних (25-26 липня) було зафіксовано дещо менше - 700 і понад 600 нових інфікувань.
На відміну від останніх тижнів, коли фіксувалися спалахи в окремих місцях, нараз кількість заражень зростає одночасно у різних регіонах ФРН. Найбільше нових заражень реєструється у федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія і Баден-Вюртемберг.
Зазначається, що найчастіше люди інфікуються всередині Німеччини - на сімейних урочистостях, зустрічах з друзями, на роботі, в гуртожитках, будинках для людей похилого віку та медичних закладах. Проте також коронавірусом інфікуються й особи, які повертаються з-за кордону з відпусток.
Читайте також: Сезонні працівники: "Німеччина? Ніколи знову!"