 У Німеччині стурбовані через зростання кількості хворих на COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2020

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Новини

У Німеччині стурбовані через зростання кількості хворих на COVID-19

В німецькому Інституті імені Роберта Коха стурбовані через зростання кількості інфікувань коронавірусом. Ситуація "дуже тривожна", можлива друга хвиля COVID-19, заявив керівник Інституту Лотар Вілер.

Тестування на COVID-19 у Баварії

Мобільний пункт тестування на COVID-19 у Баварії

Президент Інституту Роберта Коха (RKI) Лотар Вілер (Lothar Wieler) у вівторок, 28 липня, заявив про "дуже тривожну" ситуацію внаслідок збільшення кількості заражень коронавірусом у Німеччині, повідомляє інформагентство dpa.

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За його словами, однією з причин поширення COVID-19 стало недотримання базових гігієнічних рекомендацій. Вілер назвав "безрозсудними" дії тих осіб, які відвідують вечірки. Керівник Інституту Роберта Коха ще не може сказати, чи є зростання кількості інфікувань початком можливої ​​другої хвилі, однак він не виключає такої можливості. Вілер закликав людей дотримуватися гігієнічних рекомендацій. Зокрема, люди повинні дотримуватися соціальної дистанції, носити маски, часто мити руки тощо.

Раніше у Німеччині щоденно фіксували від 300 до 500 нових випадків заражень. Утім, 24 липня було зафіксовано 815 нових випадків, на вихідних (25-26 липня) було зафіксовано дещо менше - 700 і понад 600 нових інфікувань.

На відміну від останніх тижнів, коли фіксувалися спалахи в окремих місцях, нараз кількість заражень зростає одночасно у різних регіонах ФРН. Найбільше нових заражень реєструється у федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія і Баден-Вюртемберг.

Зазначається, що найчастіше люди інфікуються всередині Німеччини - на сімейних урочистостях, зустрічах з друзями, на роботі, в гуртожитках, будинках для людей похилого віку та медичних закладах. Проте також коронавірусом інфікуються й особи, які повертаються з-за кордону з відпусток.

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