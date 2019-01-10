У Німеччині стрімко зростають ціни на житло

На тлі низьких відсоткових ставок на кредити та дефіциту житла ціни на квадратні метри у великих німецьких містах надалі стрімко зростають. У третьому кварталі 2019 року вартість житлової нерухомості у країні зросла в середньому на 4,9 відсотка у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це у понеділок, 30 грудня, повідомило Федеральне статистичне відомство Німеччини.

В сімох найбільших містах країни - Берліні, Гамбурзі, Мюнхені, Кельні, Франкфурті-на-Майні, Штутгарті і Дюссельдорфі - ціни на квартири підвищились на дев'ять відсотків, а на будинки на одну або дві родини - на 7,5 відсотка.

Ціни на будинки в інших містах з населенням понад 100 тисяч людей зросли в середньому на 7,8 відсотка, а на квартири - на 5,8 відсотка. Водночас ціни на житло за межами великих міст зростають повільнішими темпами: вартість будинків у третьому кварталі там підвищилась на 5,1 відсотка, а квартир - на 4,5 відсотка.

Середня вартість одного квадратного метра у Німеччині становить зараз 1750 євро, повідомив раніше цього тижня Федеральний інститут з дослідження містобудування і громадського простору (BBSR). Найдорожча нерухомість поблизу Мюнхена - 10,2 тисячі євро за квадратний метр в окремому будинку. В самому Мюнхені квадратний метр обійдетьс у дев'ять з половиною тисяч євро, а у Франкфурті-на-Майні, Дюссельдорфі та Штутгарті - в п'ять тисяч євро. Земля під забудову для індивідуального житлового будівництва минулого року коштувала в середньому 135 євро за квадратний метр.

Зростання цін на житло триває через значний приплив людей у великі міста та подорожчання землі під будівництво, пояснила речниця статистичного відомства.

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