 У Німеччині стримано відреагували на ідею Трампа щодо G7 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2020

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Новини

У Німеччині стримано відреагували на ідею Трампа щодо G7

Берлін очікує більш докладної інформації від Вашингтона після пропозиції президента США відкласти саміт Великої сімки.

Трамп на саміті країн Великої сімки у Франції у 2019 році

Трамп на саміті країн Великої сімки у Франції у 2019 році

Уряд Німеччини стримано відреагував на намір президента США Дональда Трампа перенести саміт Великої сімки (G7) на осінь і запросити на нього Росію, Південну Корею, Австралію та Індію. "Ми очікуємо подальшої інформації від США, які виступають стороною, що приймає захід", - заявив представник уряду ФРН у неділю, 31 травня.

Своєю чергою Росія дочекається уточнення деталей ідеї США про саміт G7 в розширеному складі, щоб визначитися з участю. Про це у коментарі агентству "Інтерфакс" заявив глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов.

"У будь-якому випадку, необхідно дочекатися уточнення деталей ініціативи від США як країни, що організовує майбутню зустріч, і тільки після належного вивчення цих деталей визначатися остаточно", - сказав Косачов "Інтерфаксу" в неділю, коментуючи ініціативу президента США Дональда Трампа про саміт G7.

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"Росія завжди готова до діалогу в будь - яких форматах, але за неодмінної умови рівності учасників і, головне, рівних можливостей впливати на прийняті рішення", - підкреслив він. Як зазначив Косачов, якщо Росії буде відводитися місце глядача на саміті, її це "не може влаштувати".

Австралія вже повідомила, що вітає можливе запрошення на захід, а Південна Корея має намір провести консультації з американською стороною, передає агенція Reuters.

Нова ідея Трампа

Глава Білого дому напередодні назвав нинішній формат саміту застарілим і виявив намір відкласти його як мінімум до вересня. Спочатку очікувалося, що 46-й саміт відбудеться в резиденції президента США в Кемп-Девіді з 10 по 12 червня, але через пандемію COVID-19 Трамп ухвалив рішення провести захід за допомоги відеозв'язку.

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Згодом він дав зрозуміти, що очний формат саміту "Великої сімки" в Білому домі стане ознакою повернення США до звичного способу життя. Як повідомлялося, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) відмовилася від особистої участі в заході і поїздки до Вашингтона, "враховуючи загальну ситуацію з пандемією".

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Крім США, в Велику сімку входять Німеччина, Великобританія, Італія, Канада, Франція і Японія. У 2019 році зустріч провели у французькому місті Біарріц, а роком раніше - в канадському Ла-Мальбе.

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