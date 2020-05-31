У Німеччині стримано відреагували на ідею Трампа щодо G7

Берлін очікує більш докладної інформації від Вашингтона після пропозиції президента США відкласти саміт Великої сімки.
Уряд Німеччини стримано відреагував на намір президента США Дональда Трампа перенести саміт Великої сімки (G7) на осінь і запросити на нього Росію, Південну Корею, Австралію та Індію. "Ми очікуємо подальшої інформації від США, які виступають стороною, що приймає захід", - заявив представник уряду ФРН у неділю, 31 травня.
Своєю чергою Росія дочекається уточнення деталей ідеї США про саміт G7 в розширеному складі, щоб визначитися з участю. Про це у коментарі агентству "Інтерфакс" заявив глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов.
"У будь-якому випадку, необхідно дочекатися уточнення деталей ініціативи від США як країни, що організовує майбутню зустріч, і тільки після належного вивчення цих деталей визначатися остаточно", - сказав Косачов "Інтерфаксу" в неділю, коментуючи ініціативу президента США Дональда Трампа про саміт G7.
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"Росія завжди готова до діалогу в будь - яких форматах, але за неодмінної умови рівності учасників і, головне, рівних можливостей впливати на прийняті рішення", - підкреслив він. Як зазначив Косачов, якщо Росії буде відводитися місце глядача на саміті, її це "не може влаштувати".
Австралія вже повідомила, що вітає можливе запрошення на захід, а Південна Корея має намір провести консультації з американською стороною, передає агенція Reuters.
Нова ідея Трампа
Глава Білого дому напередодні назвав нинішній формат саміту застарілим і виявив намір відкласти його як мінімум до вересня. Спочатку очікувалося, що 46-й саміт відбудеться в резиденції президента США в Кемп-Девіді з 10 по 12 червня, але через пандемію COVID-19 Трамп ухвалив рішення провести захід за допомоги відеозв'язку.
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Згодом він дав зрозуміти, що очний формат саміту "Великої сімки" в Білому домі стане ознакою повернення США до звичного способу життя. Як повідомлялося, канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) відмовилася від особистої участі в заході і поїздки до Вашингтона, "враховуючи загальну ситуацію з пандемією".
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Крім США, в Велику сімку входять Німеччина, Великобританія, Італія, Канада, Франція і Японія. У 2019 році зустріч провели у французькому місті Біарріц, а роком раніше - в канадському Ла-Мальбе.