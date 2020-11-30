У Німеччині страйкують машиністи пасажирських потягів

У Німеччині машиністи пасажирських поїздів припинили роботу з другої години ночі в понеділок, 23 серпня, до другої години ночі 25 серпня. До цього страйку закликала профспілка німецьких машиністів GDL під час проведення тарифних переговорів з керівництвом концерну Deutsche Bahn. Очікується, що наслідки страйку торкнуться мільйонів пасажирів по всій країні.

Страйк машиністів товарних потягів почався в країні увечері в суботу, 21 серпня. Профспілка GDL домагається підвищення заробітної плати машиністам на 3,2 відсотка, а також одноразової виплати у 600 євро. Deutsche Bahn, зі свого боку, пропонує провести підвищення заробітної плати дещо пізніше і в два етапи: на 1,5 відсотка з 1 січня 2022 року і на 1,7 відсотка з 1 березня 2023 року.

У GDL вважають ці умови недостатніми.

Нинішній страйк машиністів - вже другий в поточному раунді переговорів. Перший страйк почався 13 серпня і тривав дві доби.