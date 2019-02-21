У Німеччині спростили надання інформації щодо абортів

Ухвалені Бундестагом зміни до Кримінального кодексу Німеччини дозволяють лікарям повідомляти, що їхні медичні заклади роблять аборти, але без жодних деталей. Ухвалене рішення критикують борці за права жінок.
Бундестаг ФРН більшістю голосів проголосував за спрощення надання інформації жінкам про проведення медичними закладами штучного переривання небажаної вагітності. Відповідні зміни до Кримінального кодексу ФРН ухвалено в четвер, 21 лютого.
Нововведення, зокрема, дозволяють лікарям повідомляти - в тому числі й на сайтах - про те, що їхні медичні заклади проводять аборти. Утім, задля отримання детальнішої інформації жінки мають звертатися до офіційно визнаних консультаційних центрів. Крім того, лікарям заборонятиметься також повідомляти, у який саме спосіб вони роблять аборти.
Ухвалені німецькими законодавцями зміни вже встигли розкритикувати як лікарі, так і борці за права жінок, і парламентська опозиція. Щодо останніх, то тут позиції між опозиційними фракціями досить відрізняються. Вільні демократи, Зелені та Ліва партія критикують нововведення як недостатнє, яке "дискримінує лікарів", зберігає "контроль над жінками" і позбавляє їх належної допомоги чи й далі "обмежує" лікарську інформацію. А правопопулісти з "Альтернативи для Німеччини" зміни критикували за те, що вони "нормалізують аборти", в той час коли ненароджене життя треба краще захищати, повідомляє інформагенція dpa.
У Німеччині аборти протизаконні. Утім, за певних обставин кримінальне переслідування за них не передбачене. За законом, щонайменше за три дні до втручання жінка має проконсультуватися в спеціальному центрі. Крім того, аборт дозволяється проводити не пізніше, ніж 12 тижнів після запліднення.
Згідно з офіційною статисткою, з січня по вересень 2018 року в ФРН зафіксовано 76365 абортів. Переважна більшість жінок була в віці від 25 до 30 років.
Ухвалені зміни запроваджують також централізований перелік лікарів, лікарень та інших медичних закладів, котрі надають послуги зі штучного переривання небажаної вагітності. Цей перелік щомісяця оновлюватиметься.
У Німеччині немає права на аборт. Але лише торік 100 тисяч жінок у ФРН вирішили перервати вагітність. Карне переслідування їм за це не загрожує, бо важке рішення жінки ухвалили після обов’язкових консультацій. (23.11.2009)
Сенат Аргентини не схвалив законопроект, що дозволяє переривання вагітності. З 2007 по 2016 рік у країні за нелегальний аборт були засуджені 63 особи. (09.08.2018)