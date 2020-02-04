У Німеччині сперечаються про низькі ціни на м'ясо

За останні кілька місяців німецькі фермери провели вже не один гучний марш протесту на тракторах, виступаючи проти умов сільськогосподарського виробництва. Ціни на продукти харчування, а особливо на м'ясо, вони вважають занадто низькими.

Особливо стурбовані м'ясники, чиїх приватних магазинів стає дедалі менше, адже клієнтура здебільшого купує м'ясо у великих мережах супермаркетів. А там, як твердять фермери, панує фестиваль низьких цін, з якими приватним виробникам годі конкурувати. Приміром, півкіло свинини можна придбати подекуди за 3-4 євро, а іноді і за акційною ціною, якщо збігає строк придатності товару.

Питання у понеділок, 3 лютого, обговорювали вже на вищому рівні у відомстві німецької канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel). Там зібралися представники гігантів роздрібної продуктової торгівлі та виробники. Йшлося про те, як "дотримуючись високих стандартів та якості досягти і співрозмірних цін", повідомили у відомстві.

За підсумками зустрічі стало відомо, що федеральний уряд Німеччини не збирається регулювати ціни на м'ясо. Водночас там сподіваються на досягнення балансу і справедливих відносин між усіма гравцями на ринку і продовження діалогу.

М'ясо від м’ясника - дорожче

А що кажуть про ситуацію м'ясники? Ми завітали до типової м'ясної лавки Йорга Ерхінґера (Jörg Erchinger) у Берліні. Його спеціалізація - сосиски. Приватний магазин Ерхінґера один із небагатьох у німецькій столиці, що не належить до жодної великої мережі.

Власник каже, що найважливішим є для нього дві речі: якість продукції та гідне поводження із тваринами за життя. "Мої кури живуть принаймні 94 дні, а ті, яких збувають у супермаркеті, - щонайдовше 34. Тож мої мають утричі більше часу на зростання, на "дозрівання"", - пояснює він.

Берлінський м’ясник Йорг Ерхінґер сподівається на свідомий вибір споживачів, готових платити більше

Довше життя та кращі умови утримання тварин і птиці неодмінно позначаються і на ціні. М'ясо з приватного магазину коштує дорожче. Навіть значно дорожче, визнає Ерхінґер.

Та його постійна клієнтура готова викладати за м'ясо більше грошей, а у разі потреби і менше його споживати. "Мої клієнти перебірливі, - каже він. - Дехто їсть м'ясо лише раз на тиждень, адже не треба шніцель чи стейк щодня смажити".

Так, постійні клієнти допомагають цій крамничці свіжого м'яса "триматися на плаву", але успішно конкурувати з великими мережами вдається далеко не усім. Щороку кількість приватних м'ясних магазинів у ФРН скорочується, адже більшість споживачів купує там, де дешевше, не переймаючись питаннями походження товару. "Відверто кажучи, я не готовий викласти 50 євро за кіло органічного м'яса", - зізнається один із покупців.

Чи допоможе система сертифікації?

Дешевизна м'яса у великих мережах і дискаунтерах досягається і за рахунок не найоптимальніших умов утримання худоби. В уряді ФРН зараз розмірковують над запровадженням системи сертифікації умов утримання худоби, щоби сприяти більш гуманному ставленню.

Однак Йорг Ерхінґер сумнівається, що додаткова наклейка сертифікату на упаковку з м'ясом здатна змінити ситуацію на ринку. "Це ще більше заплутає споживачів", - каже він і радить купувати більше у приватних виробників.

Зрештою, добробут німецьких м'ясників як Ерхінґер напряму залежить від свідомого вибору покупців, готових платити більше і за смак, і за якість.

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