У Німеччині скорочується кількість новоприбулих прохачів притулку

Уряд Німеччини виходить з того, що до кінця поточного року надійде 166 тисяч заяв на отримання притулку. Про це заявив у неділю, 16 грудня, речник міністерства внутрішніх справ ФРН, повідомляє агенція dpa. Таким чином, встановлена німецьким урядом, згідно з коаліційною угодою, річна межа на прийом нових біженців у 180-220 тисяч осіб навіть не досягнута.

Як повідомило видання Bild am Sonntag, у 2017 році кількість тих, хто вперше шукали притулку в ФРН, становила понад 198 тисяч осіб, з них 114 тисяч подавали прохання про притулок у рамках возз'єднання сім'ї.

У 2018 році у рамках возз'єднання сім'ї німецьку візу отримали 38,5 тисяч біженців. У той же час країну залишили 26,5 тисячі біженців, яким відмовили в притулку або ж які подали прохання про притулок в інших раїнах ЄС. Ще 18,5 тисячі осіб добровільно повернулися на батьківщину.

У той же час, як повідомляє цього ж дня видання Welt am Sonntag, прем'єр-міністри усіх 16-ти федеральних земель Німеччини вимагають від уряду в Берліні скоротити соціальну допомогу тим прохачам притулку, які вже зареєстровані в інших європейських країнах. У разі погодження німецьким урядом скорочення соціальної допомоги може зачепити близько третини прохачів притулку, які прибули до ФРН.

Як повідомлялося раніше, з 2013 року до кінця вересня поточного року близько 1,8 мільйона іноземців подали заяви на отримання притулку в Німеччині.