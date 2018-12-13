 У Німеччині скорочується кількість новоприбулих прохачів притулку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.12.2018

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Новини

У Німеччині скорочується кількість новоприбулих прохачів притулку

Німецький уряд розраховує на кінець 2018 року отримати 166 тисяч прохань про надання притулку, що на понад 30 тисяч заяв менше, ніж минулого року.

Кількість новоприбулих біженців у Німеччині скорочується

Кількість новоприбулих біженців у Німеччині скорочується

Уряд Німеччини виходить з того, що до кінця поточного року надійде 166 тисяч заяв на отримання притулку. Про це заявив у неділю, 16 грудня, речник міністерства внутрішніх справ ФРН, повідомляє агенція dpa. Таким чином, встановлена німецьким урядом, згідно з коаліційною угодою, річна межа на прийом нових біженців у 180-220 тисяч осіб навіть не досягнута.

Як повідомило видання Bild am Sonntag, у 2017 році кількість тих, хто вперше шукали притулку в ФРН, становила понад 198 тисяч осіб, з них 114 тисяч подавали прохання про притулок у рамках возз'єднання сім'ї.

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Канцлерка Німеччини Анґела Меркель назвала проект документа "правильною спробою відповіді" на глобальну проблему біженців. Підписувати його відмовилися вже в низці країн. (21.11.2018)

З 2013 по 2018 роки близько 1,8 мільйона осіб подали заяви на отримання притулку в Німеччині. Найчисленніша група шукачів притулку - сирійці. (23.11.2018)

У 2018 році у рамках возз'єднання сім'ї німецьку візу отримали 38,5 тисяч біженців. У той же час країну залишили 26,5 тисячі біженців, яким відмовили в притулку або ж які подали прохання про притулок в інших раїнах ЄС. Ще 18,5 тисячі осіб добровільно повернулися на батьківщину.

У той же час, як повідомляє цього ж дня видання Welt am Sonntag, прем'єр-міністри усіх 16-ти федеральних земель Німеччини вимагають від уряду в Берліні скоротити соціальну допомогу тим прохачам притулку, які вже зареєстровані в інших європейських країнах. У разі погодження німецьким урядом скорочення соціальної допомоги може зачепити близько третини прохачів притулку, які прибули до ФРН.

Як повідомлялося раніше, з 2013 року до кінця вересня поточного року близько 1,8 мільйона іноземців подали заяви на отримання притулку в Німеччині.

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