У Німеччині розкрили суми "гітлерівських пенсій" в Бельгії

Крайовий союз Рейнських земель (LVR) відповів на публікації бельгійських та нідерландських ЗМІ про "гітлерівські пенсії" для колишніх військових "ваффен-СС". У прес-службі організації в середу, 27 лютого, DW повідомили, що йдеться, ймовірно, про доплати згідно з ухваленим у 1950 році федеральним законом "Про забезпечення постраждалих у війні" (BVG), а розмір цієї допомоги в Бельгії та Нідерландах складає близько 330 євро на місяць.

У LVR наголосили, що сам факт служби у вермахті або підрозділах "ваффен-СС" не є підставою для отримання таких виплат. Заявку на доплату за законом можуть подати постраждалі від бойових дій у Другій світовій війні на території Німеччини або окупованих нею країн. Закон не виключає отримання таких виплат колишніми есесівцями. "Членство в СС є причиною для підозр, але не веде до автоматичного відкликання допомоги. У кожному окремому випадку має бути доведено, що людина своїми діями вчинила злочин проти основ людяності або принципів правової держави", - зазначили в організації.

LVR: Більшість одержувачів - німці, всі випадки перевірені ще раз

За даними LVR на кінець 2018 року, в Бельгії відповідні пенсійні доплати отримували 20 осіб, 14 з них були громадянами ФРН. В організації також додали, що стосовно бельгійських одержувачів допомоги у 2018 році вже була проведена додаткова перевірка на предмет підстав для відкликання виплат. "У жодному з випадків не було виявлено таких причин", - додали в LVR. У Нідерландах доплати отримують 34 людини, 22 з них - німці.

Раніше бельгійська газета De Morgen повідомила, що 27 літніх людей в Бельгії отримують додаткові пенсії, нібито гарантовані ще Адольфом Гітлером, а їх розмір становить 425 - 1275 євро. У Федеральному міністерстві праці та соцзабезпечення Німеччини у відповідь пояснили, що ніхто з одержувачів допомоги за відповідним законом в Бельгії не служив в "ваффен-СС".