У Німеччині розкрили суми "гітлерівських пенсій" в Бельгії

Німецька організація, що відповідає за виплати для жителів Бельгії та Нідерландів, які в пресі називають "гітлерівськими" пенсіями, розкрила DW подробиці про одержувачів таких пенсійних доплат.
Крайовий союз Рейнських земель (LVR) відповів на публікації бельгійських та нідерландських ЗМІ про "гітлерівські пенсії" для колишніх військових "ваффен-СС". У прес-службі організації в середу, 27 лютого, DW повідомили, що йдеться, ймовірно, про доплати згідно з ухваленим у 1950 році федеральним законом "Про забезпечення постраждалих у війні" (BVG), а розмір цієї допомоги в Бельгії та Нідерландах складає близько 330 євро на місяць.
У LVR наголосили, що сам факт служби у вермахті або підрозділах "ваффен-СС" не є підставою для отримання таких виплат. Заявку на доплату за законом можуть подати постраждалі від бойових дій у Другій світовій війні на території Німеччини або окупованих нею країн. Закон не виключає отримання таких виплат колишніми есесівцями. "Членство в СС є причиною для підозр, але не веде до автоматичного відкликання допомоги. У кожному окремому випадку має бути доведено, що людина своїми діями вчинила злочин проти основ людяності або принципів правової держави", - зазначили в організації.
LVR: Більшість одержувачів - німці, всі випадки перевірені ще раз
За даними LVR на кінець 2018 року, в Бельгії відповідні пенсійні доплати отримували 20 осіб, 14 з них були громадянами ФРН. В організації також додали, що стосовно бельгійських одержувачів допомоги у 2018 році вже була проведена додаткова перевірка на предмет підстав для відкликання виплат. "У жодному з випадків не було виявлено таких причин", - додали в LVR. У Нідерландах доплати отримують 34 людини, 22 з них - німці.
Раніше бельгійська газета De Morgen повідомила, що 27 літніх людей в Бельгії отримують додаткові пенсії, нібито гарантовані ще Адольфом Гітлером, а їх розмір становить 425 - 1275 євро. У Федеральному міністерстві праці та соцзабезпечення Німеччини у відповідь пояснили, що ніхто з одержувачів допомоги за відповідним законом в Бельгії не служив в "ваффен-СС".