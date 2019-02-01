 У Німеччині після кількох аварій вирішили оновити парк урядових літаків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

У Німеччині після кількох аварій вирішили оновити парк урядових літаків

Низка аварій з урядовими літаками впродовж останніх кількох місяців підштовхнула міноборони Німеччини до цілковитого оновлення парку урядових повітряних суден.

A340

Літакам A340 вже більше 20 років і вони часто виходять з ладу

Міністерство оборони Німеччини планує закупити для свого авіаційного підрозділу, який забезпечує перельоти високопосадовців, третій далекомагістральний літак. Процедуру щодо надання замовлення вже розпочато, повідомив у п'ятницю, 1 лютого, речник міністерства агентству dpa.

Раніше про наміри відомства повністю оновити парк урядових літаків після кількох аварій упродовж останніх місяців писало інтернет-видання Spiegel Online.   

Ймовірною є купівля літака Airbus A350, який коштує близько 180 мільйонів євро. Утім, літак необхідно ще оснастити додатковою системою безпеки, а салон - перебудувати. Це може коштувати ще до 100 мільйонів євро та потребуватиме близько року часу.

DW.COM

Дві з п’яти країн, які є операторами військово-транспортного літака Airbus A400M, вирішили поки залишити машини цієї моделі на землі. Падіння A400M поблизу міста Севілья забрало життя чотирьох осіб. (09.05.2015)

Літак з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель вилетів з Берліна у Буенос-Айрес, проте через технічні негаразди приземлився в Кельні. Тепер Меркель пропустить відкриття саміту Великої двадцятки. (30.11.2018)

Після багатьох невдач у реалізації проекту - літак Airbus A400M має легендарно погану репутацію. А новим транспортним лайнером НАТО міг бути український Ан-70. Однак не судилося. Репортаж з місця базування A400M. (23.04.2018)

Розбився Airbus A400M, який проходив випробування у аеропорту Севільї. Є загиблі. Летовище закрито, а рейси перенаправлено до Малаги або Хереса. (09.05.2015)

За інформацією Spiegel Online, придбати літак мають вже до кінця 2019 року. Щоб швидше розпочати його експлуатацію, в міноборони як варіант пропонують відмовитися від зміни салону. Утім, це не означатиме, що німецькі високопосадовці змушені будуть літати як у салоні лоукостера: в літаках передбачено перший клас, сидіння якого можна легко трансформувати у зручні ліжка.

Подальша модернізація

За планами держсекретаря міністерства Бенедікта Ціммера (Benedikt Zimmer), у найближчі роки мають закупити три літаки A350 для модернізації авіапарку. Як тільки нові літаки надійдуть, теперішні урядові літаки A340, яким близько 20 років, будуть поступово виведені з експлуатації. В міністерстві вважають необхідним розширення парку літаків, оскільки відповідний підрозділ міністерства перевантажений перельотами політиків.

Очікується, що з швидкими поставками A350, дальність польоту якого становить 15 тисяч кілометрів, проблем виникнути не повинно, оскільки декілька клієнтів відмовилися від придбання цих машин у концерну Airbus.

Днями через аварію урядового літака A340 Theodor Heuss президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) не зміг своєчасно вилетіти з Ефіопії. Для усунення технічних неполадок знадобилося близько трьох годин.

У грудні минулого року через вихід з ладу радіозвязку в літаку, який летіла канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), очільниця уряду вимушено скористувалася регулярним рейсом для того, щоб долетіти до Буенос-Айреса, де проводився саміт глав держав та урядів країн Великої двадцятки (G20). Тоді Меркель прибула в столицю Аргентини зі значно меншим складом делегації, ніж планувалося, та з великим запізненням.

Дивитись відео 03:31
Now live
03:31 хв

Blablacar у небі: як це працює (06.09.2018)

Дивитись відео 03:29
Now live
03:29 хв

Літак-близнюк "Мрія-2": чи зможе Україна запустити його в небо? (09.08.2018)

Аудіо й відео до теми

Blablacar у небі: як це працює (06.09.2018)  

Літак-близнюк "Мрія-2": чи зможе Україна запустити його в небо? (09.08.2018)  

Також за темою

Deutschland Horst Seehofer mit Teilnehmern des Trachtentags

Для чого німцям знадобилось "міністерство батьківщини"? 14.02.2018

Якщо у Німеччині сформують велику коаліцію, то в новому уряді запрацює й міністерство батьківщини. Таким чином політики сподіваються протидіяти правим популістам і заодно покращити інфраструктуру.

Deutschland DGB Bundeskongress | Angela Merkel

Шлях Меркель: від "дівчинки Коля" до "матінки Європи" 05.03.2018

Не лише перша жінка-канцлерка Німеччини, а й політичний довгожитель - Меркель вчетверте раз стане канцлеркою, до цього це вдавалося лише Колю і Аденауерові. Хоча їй же не вірили.

Berlin Merkel und Kauder

Партія Меркель хоче переговори про велику коаліцію 27.11.2017

У ХДС хочуть переговорів про велику коаліцію з СДПН. Про це йшлося на консультаціях керівництва християнських демократів у Берліні.

Реклама

Докладно

Заступниця держсекретаря США з контролю над озброєннями і питань міжнародної безпеки Андреа Томпсон

Заступниця держсекретаря США: Росія відновила гонку озброєнь

Андреа Томпсон вважає Росію винною у провалі Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. 

Сі Цзіньпін

Чому ліберальний Захід саме зараз усвідомив небезпеку Китаю?

Торговельна війна Трампа та тиск на Huawei - наслідки змін ставлення до лідера КНР Сі Цзіньпіна та його політики. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  