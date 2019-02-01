У Німеччині після кількох аварій вирішили оновити парк урядових літаків

Міністерство оборони Німеччини планує закупити для свого авіаційного підрозділу, який забезпечує перельоти високопосадовців, третій далекомагістральний літак. Процедуру щодо надання замовлення вже розпочато, повідомив у п'ятницю, 1 лютого, речник міністерства агентству dpa.

Раніше про наміри відомства повністю оновити парк урядових літаків після кількох аварій упродовж останніх місяців писало інтернет-видання Spiegel Online.

Ймовірною є купівля літака Airbus A350, який коштує близько 180 мільйонів євро. Утім, літак необхідно ще оснастити додатковою системою безпеки, а салон - перебудувати. Це може коштувати ще до 100 мільйонів євро та потребуватиме близько року часу.

За інформацією Spiegel Online, придбати літак мають вже до кінця 2019 року. Щоб швидше розпочати його експлуатацію, в міноборони як варіант пропонують відмовитися від зміни салону. Утім, це не означатиме, що німецькі високопосадовці змушені будуть літати як у салоні лоукостера: в літаках передбачено перший клас, сидіння якого можна легко трансформувати у зручні ліжка.

Подальша модернізація

За планами держсекретаря міністерства Бенедікта Ціммера (Benedikt Zimmer), у найближчі роки мають закупити три літаки A350 для модернізації авіапарку. Як тільки нові літаки надійдуть, теперішні урядові літаки A340, яким близько 20 років, будуть поступово виведені з експлуатації. В міністерстві вважають необхідним розширення парку літаків, оскільки відповідний підрозділ міністерства перевантажений перельотами політиків.

Очікується, що з швидкими поставками A350, дальність польоту якого становить 15 тисяч кілометрів, проблем виникнути не повинно, оскільки декілька клієнтів відмовилися від придбання цих машин у концерну Airbus.

Днями через аварію урядового літака A340 Theodor Heuss президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) не зміг своєчасно вилетіти з Ефіопії. Для усунення технічних неполадок знадобилося близько трьох годин.

У грудні минулого року через вихід з ладу радіозвязку в літаку, який летіла канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), очільниця уряду вимушено скористувалася регулярним рейсом для того, щоб долетіти до Буенос-Айреса, де проводився саміт глав держав та урядів країн Великої двадцятки (G20). Тоді Меркель прибула в столицю Аргентини зі значно меншим складом делегації, ніж планувалося, та з великим запізненням.

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