 У Німеччині підвищать мінімальну заробітну плату | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.06.2020

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Новини

У Німеччині підвищать мінімальну заробітну плату

У наступні два роки мінімальна зарплатня у Німеччині зросте з нинішніх 9,35 євро за годину до 10,45 євро. Це вплине на доходи близько двох мільйонів жителів країни.

Підвищення мінімальної зарплатні є хорошою новиною для близько двох мільйонів жителів ФРН, кажуть в уряді

Підвищення мінімальної зарплатні є хорошою новиною для близько двох мільйонів жителів ФРН, кажуть в уряді

Мінімальна заробітна плата в Німеччині зросте до 1 липня 2022 року з нинішніх 9,35 євро за годину до 10,45 євро. Таку рекомендацію уряду у вівторок, 30 червня, одноголосно схвалила комісія з мінімальної оплати праці, в яку входять представники профспілок і роботодавців, а також науковці. Уряд зазвичай дотримується рекомендацій комісії.

Рівень мінімальної зарплатні підвищать у чотири етапи. З січня 2021 року вона зросте до 9,50 євро, з липня - до 9,60 євро, з січня 2022 року - до 9,82 євро, а з 1 липня 2022 року становитиме 10,45 євро.

З огляду на спричинену коронавірусом кризу рекомендацію підвищити мінімальну зарплатню очікували з великим інтересом. Багато роботодавців застерігали від надто високого підвищення, водночас профспілки наполягали на відчутному збільшенні, зазначає агентство новин dpa.

У Німеччині встановлена законом мінімальна заробітна плата поширюється на всіх повнолітніх працівників. Винятком є лише ті, хто тривалий час був безробітним у перші пів року після початку роботи. Також ця норма не поширюється на практикантів та стажерів.

Міністр праці та соціальної політики Німеччини Губертус Гайль (Hubertus Heil) заявив, що підвищення мінімальної зарплатні є хорошою новиною для близько двох мільйонів людей. За його словами, її розмір є питанням справедливості, але також економічним аргументом.

Мінімальна зарплата була запроваджена в Німеччині з 2015 року. Тоді вона становила 8,50 євро за годину і з того часу кілька разів підвищувалася.

У багатьох галузях економіки Німеччини діють тарифні договори, де зафіксована мінімальна заробітна плата є вищою, ніж визначена урядом.

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