У Німеччині пройшли демонстрації за порятунок біженців на морі

Тисячі демонстрантів у кількох німецьких містах взяли участь у неділю, 2 вересня, в акціях за порятунок біженців на морі під назвою "Морський міст". Наймасовіші демонстрації відбулися в Гамбурзі та Берліні.

У німецькій столиці захід відбувся під гаслом "Зробимо Берлін безпечною гаванню для біженців". За даними організаторів, у ході взяли участь 2500 осіб.

У Гамбурзі в аналогічному марші взяли участь понад 10 тисяч учасників. Серед них було чимало фанів футбольного клубу St. Pauli, які приєдналися до ходи після закінчення футбольного матчу за участю їхньої улюбленої команди.

Демонстрації "Морський міст" відбулися також у Кельні, Франкфурті та Дуйсбургу. Ці акції стали частиною загальноєвропейського тижня протестів "Європейські протести - будуйте мости, а не мури". Його організатори вважають, що якщо європейські уряди не впорються з питанням біженців, то цю справу в свої руки мають взяти міста.