У Німеччині провели поліцейську операцію через загрозу підготовки теракту

У чотирьох федеральних землях Німеччини вранці у вівторок, 14 січня, були проведені поліцейські рейди та обшуки через підозри у підготовці теракту, що становить загрозу державі. Як повідомила прокуратура в Берліні, серед підозрюваних - кілька молодих людей чеченського походження віком від 23 до 28 років. При цьому точну кількість підозрюваних поки не повідомляють Їм інкримінують пошук місця для вчинення теракту з ісламістських переконань.

Загалом обшуки були проведені в дев'ятьох місцях у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Північний Рейн-Вестфалія та Тюрингія. В них взяли участь близько 180 співробітників правоохоронних органів, повідомляє агентство новин dpa.

За інформацією прокуратури, у підозрюваних вилучили готівку, холодну зброю, а також інформаційні носії. В одного з підозрюваних також було знайдено фотоматеріал на мобільному телефоні щодо підготовки теракту. Прокуратура повідомила, що конкретної загрози теракту на даний момент немає, а обшуки мають внести ясність у мотиви підозрюваних.

За даними видання "Bild", при проведенні операції в Бранденбурзі були арештовані щонайменше двоє чоловіків. У Хагені обшук проводився в будинку батьків 24-річного чеченця, який живе в Берліні.

Видання повідомило, що підозрювані вже деякий час перебувають у полі зору поліції. Німецька поліція вважає мережу чеченських ісламістів вкрай небезпечною, оскільки багато хто з них брав участь у бойових діях та вміє поводитися зі зброєю.