 У Німеччині презентували мобільний додаток для протидії COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2020

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У Німеччині презентували мобільний додаток для протидії COVID-19

Використання безкоштовного додатку є добровільним, він має інформувати користувачів у ФРН про контакти з людьми, які заразилися коронавірусом. Віднині його можна встановлювати на смартфони.

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У Німеччині у вівторок, 16 червня, відбулася презентація  безкоштовного мобільного додатку Corona-Warn-App, що має відстежувати контакти людей і допомагати протидіяти поширенню коронавірусу. Очільник відомства федерального канцлера Гельґе Браун (Helge Braun) назвав його важливим компонентом у боротьбі з коронавірусом. "Німецький додаток Corona-Warn-App - не перший, але найкращий", - цитує його агенція dpa.

У свою чергу, президент німецького Інституту Роберта Коха (ІРК) Лотар Вілер (Lothar Wieler) заявив, що новий додаток має запобігти можливому зростанню кількості інфікувань. За його словами, саме відстеження інфекційних ланцюгів є однією з головних причин, чому Німеччина відносно добре проходить через епідемію.

Утім, міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn) застерігає від уявлень про те, що новий додаток може стати панацеєю у боротьбі з коронавірусом. Він зауважив, що наразі зростає кількість випадків "анонімної близькості" до інших людей, зокрема на демонстраціях та у громадському транспорті. Все це збільшує ризик інфікування COVID-19, а завдяки додатку можна буде інформувати про ризик зараження тих людей, яким іншим шляхом неможливо про це повідомити. "Додаток може швидше допомогти людям, які спілкувалися з інфікованими особами", - уточнив він.

Водночас глава МОЗ ФРН наголосив, що додаток не замінює необхідних превентивних заходів, зокрема, дотримання відстані між людьми і носіння захисних масок.

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Як працює додаток

Мета мобільного додатку - стримати поширення коронавірусу після подальшого послаблення запроваджеих через епідемію COVID-19 обмежень у Німеччині. Мобільний сервіс буде збирати й передавати дані про наближення до інших громадян на відстань менше двох метрів і перебування на такій відстані більше 15 хвилин. Згодом, користувачі зможуть отримувати повідомлення про те, що вони перебували в тісному контакті з особою, яка заразилася коронавірусом. Утім, це станеться тільки тоді, якщо сам інфікований повідомить про своє зараження COVID-19 у цьому ж мобільному сервісі.

Цей додаток безкоштовний, а його скачування є добровільним. Також він використовує менше енергії акумулятора, ніж інші подібні додатки. Додаток з вівторка, 16 червня, доступний у App-Store для користувачів приладів Apple та у Google Play Services.

Додаток не визначає, де перебуває користувач, жодна інституція не може таким чином відстежувати пересування осіб. Додаток лише фіксує, хто з інших користувачів цього застосунку перебував поблизу. Це працює завдяки технології Bluetooth, яка дозволяє сматрфонам безпосередньо обмінюватися даними одне з одним.

Як повідомив Інститут Роберта Коха (RKI) у вівторок, 16 червня, за останню добу у Німеччині зафіксували 378 нових випадків інфікування коронавірусом і дев'ять жертв, а попереднього дня було 192 заражень. Всього у країні нарахували 186 839 інфікувань, 8 800 смертей та 173 100 випадків одужань.

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