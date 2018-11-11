У Німеччині почастішали випадки домашнього насильства

У 2017 році кількість жінок у ФРН, які зазнали насильства з боку свого партнера, зросла до майже 114 тисяч, на 5 тисяч більше за 2016 рік. Про це йдеться у матеріалі видання Der Spiegel, оприлюдненому в п'ятницю, 16 листопада, з посиланням на статистику Федерального управління кримінальної поліції. Ці дані наступного тижня у Берліні має презентувати міністерка у справах сім'ї ФРН Франциска Ґіффай (Franziska Giffey).

Загалом кількість зареєстрованих випадків домашнього насильства у Німеччині становила минулого року більш ніж 138 тисяч, жінки були жертвами у 82 відсотках з них. За словами міністерки, ця проблема зачіпає усі суспільні прошарки та етнічні групи. Кількість німецьких громадян серед підозрюваних у домашньому насильстві становить 68 відсотків, зазначає агентство epd. Крім того, у 2017 році 147 жінок вбили теперішні чи колишні партнери.

Тенденцію Ґіффай пояснює тим, що до статистики домашнього насильства включили низку додаткових правопорушень. Зокрема, додали примусове позбавлення свободи пересування, примус до проституції та сутенерство. Якщо ці випадки виключити, до дані порівняно з попереднім роком майже не зміняться, зазначає агенція новин KNA.