 У Німеччині почастішали випадки домашнього насильства | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.11.2018

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Новини

У Німеччині почастішали випадки домашнього насильства

До категорії домашнього насильства включили також примус до проституції і обмеження свободи. Чоловіки становлять лише 18 відсотків жертв.

Сімейне насильство - одна з серйозних проблем суспісльства, вважає Ґіффей

Сімейне насильство - одна з серйозних проблем суспісльства, вважає Ґіффей

DW.COM

Переважна більшість випадків домашнього насильства в Україні залишається в межах сім'ї, тоді як кривдники - непокараними, а потерпілі - незахищеними. DW з'ясувала, що призводить до "байдужості" правосуддя і суспільства.

Психолог Деніз Башпінар прокоментувала флешмоб ‪#яНеБоюсьСказати, який триває в українських соцмережах, а також розповіла, чому важливо говорити про сексуальне та домашнє насильство та як можна чинити йому опір. (08.07.2016)

Російська Держдума скасувала кримінальну відповідальність за побиття в родині. Як це вплине на ситуацію із сімейним насильством у Росії, з'ясовувала DW. (28.01.2017)

У 2017 році кількість жінок у ФРН, які зазнали насильства з боку свого партнера, зросла до майже 114 тисяч, на 5 тисяч більше за 2016 рік. Про це йдеться у матеріалі видання Der Spiegel, оприлюдненому в п'ятницю, 16 листопада, з посиланням на статистику Федерального управління кримінальної поліції. Ці дані наступного тижня у Берліні має презентувати міністерка у справах сім'ї ФРН Франциска Ґіффай (Franziska Giffey).

Загалом кількість зареєстрованих випадків домашнього насильства у Німеччині становила минулого року більш ніж 138 тисяч, жінки були жертвами у 82 відсотках з них. За словами міністерки, ця проблема зачіпає усі суспільні прошарки та етнічні групи. Кількість німецьких громадян серед підозрюваних у домашньому насильстві становить 68 відсотків, зазначає агентство epd.  Крім того, у 2017 році 147 жінок вбили теперішні чи колишні партнери.

Тенденцію Ґіффай пояснює тим, що до статистики домашнього насильства включили низку додаткових правопорушень. Зокрема, додали примусове позбавлення свободи пересування, примус до проституції та сутенерство. Якщо ці випадки виключити, до дані порівняно з попереднім роком майже не зміняться, зазначає агенція новин KNA.

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Домашнє насильство: як діяти, якщо ви стали жертвою

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Домашнє насильство: як діяти, якщо ви стали жертвою  

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