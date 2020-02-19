 У Німеччині посилюють відповідальність за поширення ненависті в мережі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2020

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Новини

У Німеччині посилюють відповідальність за поширення ненависті в мережі

У Німеччині соціальні мережі повідомлятимуть правоохоронцям про пости, що містять інформацію про підготовки теракту, нацистську пропаганду або заклики до насильства.

У Німеччині посилюють боротьбу із мовою ненависті в соцмережах

У Німеччині посилюють боротьбу із мовою ненависті в соцмережах

Німецький уряд у середу, 19 лютого, схвалив законопроєкт, що має на меті посилення боротьби зі злочинами на ґрунті ненависті. Він зобов'язує соцмережі, такі як Facebook, Youtube та Instagram, негайно повідомляти про відповідні пости  Федеральному відомству з кримінальних справ (BKA). 

Найбільша увага приділятиметься повідомленням, що містять нацистську пропаганду, інформацію про підготовку теракту чи сцени насильства. Також законопроєкт передбачає посилення захисту місцевих політиків, тоді як зараз закон захищає їх лише від наклепів, повідомляє агенція новин dpa.

Найчастіше ненависницькі пости в мережі містять заклики до насильства проти євреїв, мусульман, біженців, а також жінок. "Ми повинні висушити живильний ґрунт, на якому процвітає цей екстремізм", - заявила міністерка юстиції Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht), цитує агенція новин KNA.

DW.COM

Німецький уряд ухвалив план з дев'яти пунктів, спрямований на боротьбу з правим екстремізмом. (30.10.2019)

Німецький уряд хоче посилити боротьбу з правим екстремізмом. Зокрема, соцмережі хочуть змусити повідомляти правоохоронцям про погрози і розпалювання користувачами ворожнечі. (31.10.2019)

Нападник з Галле Штефан Б. зізнався в скоєнні злочину, а також визнав його антисемітський мотив. Його обвинувачують у вбивстві двох осіб та замаху на вбивство семи людей. (11.10.2019)

Передбачається, що повідомлення, які містять таку інформацію, передаватимуть слідчим органам, які оцінюватимуть їх та вживатимуть відповідних заходів. У випадках серйозних злочинів, зокрема тероризму чи вбивств, слідчі органи матимуть змогу отримувати доступ до акаунтів за рішенням суду. На даний час соцмережі повинні лише видаляти пости, що містять заклики до насильства.

За оцінками уряду, щорічні додаткові витрати на роботу прокурорів та суддів з появою цього закону становитимуть 24 мільйони євро. Законопроєкт повинен ще схвалити Бундестаг, однак з огляду на голоси урядової коаліції в парламенті це не повинно стати проблемою.

Законопроєкт був розроблений після кількох резонансних злочинів у Німеччині. У червні минулого року був вбитий глава адміністративного округу Кассель Вальтер Любке (Walter Lübcke) - тоді в злочині зізнався правий екстреміст Штефан Е.. А у жовтні минулого року був скоєний напад на синагогу в Галле.

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