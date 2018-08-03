У Німеччині поменшало нападів на біженців

Число нападів на біженців у Німеччині у першому півріччі 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року дещо скоротилося. За перші шість місяців 2018-го у ФРН вчинено 627 нападів на біженців, котрі перебували за межами притулків. Також скоєно 77 атак на притулки для біженців. Унаслідок нападів 120 людей отримали тілесні ушкодження. Таку інформацію оприлюднили в неділю, 12 серпня, видання медіагрупи Funke з посиланням на відповідь міністерства внутрішніх справ Німеччини на запит фракції Лівої партії в Бундестазі.

У першому півріччі минулого року було зафіксовано 642 напади на шукачів притулку поза межами їхніх гуртожитків та 153 напади на притулки, 123 особи зазнали тілесних ушкоджень. При цьому за весь 2017 рік зареєстровано понад 2200 нападів на біженців і на центри їхнього тимчасового розміщення, у 2016 році - понад 3500. Серед правопорушень цього року: підпали, знищення і пошкодження майна, завдання тілесних ушкоджень, розпалювання міжнаціональної ворожнечі і словесні образи.