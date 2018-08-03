 У Німеччині поменшало нападів на біженців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2018

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Новини

У Німеччині поменшало нападів на біженців

За перше півріччя 2018 року в Німеччині скоєно 627 нападів на біженців, 120 людей зазнали тілесних ушкоджень, повідомляє МВС ФРН. Загалом число нападів порівняно з аналогічним періодом минулого року дещо знизилося.

Притулок для біженців у Дрездені

Притулок для біженців у Дрездені

Число нападів на біженців у Німеччині у першому півріччі 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року дещо скоротилося. За перші шість місяців 2018-го у ФРН вчинено 627 нападів на біженців, котрі перебували за межами притулків. Також скоєно 77 атак на притулки для біженців. Унаслідок нападів 120 людей отримали тілесні ушкодження. Таку інформацію оприлюднили в неділю, 12 серпня, видання медіагрупи Funke з посиланням на відповідь міністерства внутрішніх справ Німеччини на запит фракції Лівої партії в Бундестазі.

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Кількість нападів на притулки для біженців в Німеччині зменшилась у 2017 році майже вчетверо у порівнянні з попереднім роком. З початку року було зафіксовано 264 напади на притулки. (22.12.2017)

Дублінська система, яка визначає правила прийому біженців у ЄС, нині не здатна функціонувати, вважає Меркель. Іспанія тим часом потерпає від потоку мігрантів з Африки. (11.08.2018)

Прохачка притулку в Німеччині з Донецька повернулася до Нюрнберга після видворення. Суд визнав вислання українки неправомірним. (11.08.2018)

Напади на біженців та жорстокі бійки між ними і місцевими мешканцями стали буденним явищем у Котбусі, що у східній Німеччині. Що спричинило таку напружену ситуацію - у репортажі DW. (29.01.2018)

У першому півріччі минулого року було зафіксовано 642 напади на шукачів притулку поза межами їхніх гуртожитків та 153 напади на притулки, 123 особи зазнали тілесних ушкоджень. При цьому за весь 2017 рік зареєстровано понад 2200 нападів на біженців і на центри їхнього тимчасового розміщення, у 2016 році - понад 3500.  Серед правопорушень цього року: підпали, знищення і пошкодження майна, завдання тілесних ушкоджень, розпалювання міжнаціональної ворожнечі і словесні образи.

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Меркель і біженці: від відкритих дверей до закритих кордонів? (06.07.2018)

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