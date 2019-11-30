У Німеччині погодили графік відключення ТЕС на бурому вугіллі

Федеральний уряд Німеччини і прем'єр-міністри земель Саксонія-Ангальт, Бранденбург, Саксонія й Північний Рейн-Вестфалія досягли домовленостей щодо плану відключення теплових електростанцій (ТЕС), що працюють на бурому вугіллі. Цими домовленостями в ніч на четвер, 16 січня, завершилися багатогодинні переговори, проведені у відомстві федерального канцлера в Берліні. Офіційна заява політиків щодо цього очікується в четвер у першій половині дня, повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

За словами речника, досягнуті домовленості не виключають можливості дострокового завершення експлуатації в Німеччині ТЕС на бурому вугіллі, передає агенція новин AFP. Раніше відключення електростанцій на бурому вугіллі планували до 2038 року. Однак у досягнутому нині компромісі вивчається можливість остаточного виведення цих ТЕС із експлуатації ще 2035 року, пояснив Зайберт.

Крім того, уряд має намір укласти низку угод щодо цього з операторами електростанцій і представниками концернів-розробників родовищ, додав Зайберт.

Один із пунктів досягнутих домовленостей стосується недопущення вирубки Гамбахського лісу в землі Північний Рейн-Вестфалія з метою розробки розташованих там покладів бурого вугілля. Як повідомлялося, раніше доходило до сутичок між екоактивістами, які намагалися захистити цей ліс від вирубки, та поліцією.

Обіцяне фінансування

Так само Зайберт підтвердив плани щодо виділення дотацій із федерального бюджету на допомогу окремим землям у подоланні наслідків відмови від видобутку бурого вугілля та експлуатації ТЕС на цьому енергоносієві. За словами речника уряду ФРН, досягнуті домовленості містять план виділення цим землям з федерального бюджету 40 мільярдів євро до щонайпізніше 2038 року.

Крім того, працівникам ТЕС та компаній, що займаються розробкою родовищ бурого вугілля, пообіцяли виплату адресної фіндопомоги до 2040 року.

Нагадаємо, 20 вересня 2019 року уряд ФРН під тиском громадськості ухвалив широкомасштабну програму скорочення викидів в атмосферу вуглекислого газу, покликану забезпечити виконання зобов'язань Берліна відповідно до Паризької угоди з захисту клімату. Важливою складовою програми став план відмови від бурого вугілля.