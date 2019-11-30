 У Німеччині погодили графік відключення ТЕС на бурому вугіллі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.01.2020

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Новини

У Німеччині погодили графік відключення ТЕС на бурому вугіллі

Консультації федерального уряду і прем'єр-міністрів окремих земель тривали близько шести годин. Не виключено, що експлуатацію ТЕС на бурому вугіллі в Німеччині завершать раніше, ніж планувалося.

Кар'єр з видобутку бурого вугілля (фотоілюстрація)

Кар'єр з видобутку бурого вугілля на заході Німеччини

Федеральний уряд Німеччини і прем'єр-міністри земель Саксонія-Ангальт, Бранденбург, Саксонія й Північний Рейн-Вестфалія досягли домовленостей щодо плану відключення теплових електростанцій (ТЕС), що працюють на бурому вугіллі. Цими домовленостями в ніч на четвер, 16 січня, завершилися багатогодинні переговори, проведені у відомстві федерального канцлера в Берліні. Офіційна заява політиків щодо цього очікується в четвер у першій половині дня, повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

За словами речника, досягнуті домовленості не виключають можливості дострокового завершення експлуатації в Німеччині ТЕС на бурому вугіллі, передає агенція новин AFP. Раніше відключення електростанцій на бурому вугіллі планували до 2038 року. Однак у досягнутому нині компромісі вивчається можливість остаточного виведення цих ТЕС із експлуатації ще 2035 року, пояснив Зайберт.

Крім того, уряд має намір укласти низку угод щодо цього з операторами електростанцій і представниками концернів-розробників родовищ, додав Зайберт.

Один із пунктів досягнутих домовленостей стосується недопущення вирубки Гамбахського лісу в землі Північний Рейн-Вестфалія з метою розробки розташованих там покладів бурого вугілля. Як повідомлялося, раніше доходило до сутичок між екоактивістами, які намагалися захистити цей ліс від вирубки, та поліцією.

Обіцяне фінансування

Так само Зайберт підтвердив плани щодо виділення дотацій із федерального бюджету на допомогу окремим землям у подоланні наслідків відмови від видобутку бурого вугілля та експлуатації ТЕС на цьому енергоносієві. За словами речника уряду ФРН, досягнуті домовленості містять план виділення цим землям з федерального бюджету 40 мільярдів євро до щонайпізніше 2038 року.

Крім того, працівникам ТЕС та компаній, що займаються розробкою родовищ бурого вугілля, пообіцяли виплату адресної фіндопомоги до 2040 року.

Нагадаємо, 20 вересня 2019 року уряд ФРН під тиском громадськості ухвалив широкомасштабну програму скорочення викидів в атмосферу вуглекислого газу, покликану забезпечити виконання зобов'язань Берліна відповідно до Паризької угоди з захисту клімату. Важливою складовою програми став план відмови від бурого вугілля.

  • Знищення церкви в селі Іммерат

    Знищення іммератського "собору"

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  • Церква Іммерата

    Знищення іммератського "собору"

    Останній погляд

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  • Церква Іммерата

    Знищення іммератського "собору"

    Цвинтар також мають перенести

    Колись в Іммераті жили понад 1200 осіб. Більшість уже покинули село. Багато будинків уже знищено. Тому і вид на церкву з цвинтаря нині вільний. Лише три сім'ї досі живуть в Іммераті. І померлі жителі теж повинні будуть "переїхати".

  • Протести в Іммераті

    Знищення іммератського "собору"

    Протести проти знищення села

    Опір знищенню села та переїзду тривав довгий час. Багато жителів села здалися перед вищими силами. Однак представники великих церков за день до знесення звернулися з екуменічно-політичною молитвою супроти подальшого руйнування жител і довкілля. Ще кілька сіл стоять у списку на знищення.

  • Церква Іммерата

    Знищення іммератського "собору"

    І заради чого все це?

    Швидку відмову від вугілля науковці та екологи називають невідворотньою. В іншому разі Німеччина просто не зможе виконати свої зобов'язання згідно з Паризькою кліматичною угодою. Є перевиробництво електроенергії, і задовольнити потреби в електриці можна буде легко, навіть якщо Німеччина відмовиться від бурого вугілля, стверджують захисники довкілля.

  • Плакат Greenpeace: Хто нищить культуру, той нищить людей

    Знищення іммератського "собору"

    Останні захисники

    Активісти Greenpeace зайняли базиліку незадовго перед зруйнуванням, закликаючи дозволити їй простояти принаймні допоки не буде сформовано новий уряд, який постановить курс на відмову від вугілля. RWE - розробник кар'єру - відмовився виконувати прохання, вигнав протестувальників за допомогою поліції та привіз екскаватори.

  • Церква Іммерата

    Знищення іммератського "собору"

    Культурний центр села

    Спорудження неороманської базиліки завершилося в 1891 році. Впродовж 122 років вона була центром культурного життя села. Тут проводилися важливі події життів селян, сімейні свята, хрещення, причастя, святкування весіль і відправка близьких у останню путь. На останній службі 2013 року було пролито багато сліз.

  • Пастор Ґюнтер Салентін на цвинтарі

    Знищення іммератського "собору"

    Сум, розпач і гнів

    Пастор Ґюнтер Залентін (Günter Salentin) стоїть поміж могил. "Наші серця сьогодні повні туги і печалі, імовірно, також повні розпачу і гніву, - каже він на останній проповіді. - Увесь опір був приречений на провал у бою з вищими силами політики, економічного інтересу та максимізації прибутку".

  • Знищення церкви в Іммераті

    Знищення іммератського "собору"

    І політики мовчать

    Заклик відмовитися від вугілля є дедалі гучнішим у всьому світі. Долю Іммерата вирішено, хоча зруйнування села, ймовірно, не було обов'язковим. Вугілля, що під селом, можуть і не дозволити видобувати - якщо новий федеральний уряд прийме рішення відмовитися від вугільних електростанцій. Знищення села завершать за два тижні.

    Автор: Ґеро Рютер, Дмитро Прокопчук


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