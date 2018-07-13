У Німеччині обрали першого "нічного мера"

У німецькому місті Мангаймі (федеральна земля Баден-Вюртемберг) у четвер, 19 липня, було обрано першого у Німеччині "нічного мера". Ним став 27-річний студент Гендрік Маєр (Hendrik Meier), який випередив на виборах решту дев'ятьох претендентів на посаду - двох жінок та сімох чоловіків. Голосування відбувалось серед представників клубного життя міста, міської адміністрації, а також присутніх на виборах мешканців Мангайма після того, як кожен з претендентів презентував власну програму.

Гендрік Маєр приступить до виконання обов'язків з 1 серпня. Їм "нічний мер" Мангайма присвячуватиме 50 годин роботи на місяць. До його обов'язків належатиме, зокрема, залагодження суперечок, які виникають між учасниками нічного життя міста та мешканцями, які вимагають тиші. Він слугуватиме контактною особою для власників нічних клубів, барів та пабів, а також для міської адміністрації у питаннях, які стосуються нічного життя.

Посада "нічного мера" або аналогічні їй наявні у Амстердамі, Нью-Йорку, Лондоні та Цюриху.