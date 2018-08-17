У Німеччині обговорюють ідею року громадської служби для біженців

В рамках дискусії в Німеччині довкола ініціативи запровадити обов'язковий рік громадської служби генеральна секретарка партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer) виступила з новою ідеєю. Вона запропонувала, щоб такий рік проходили і біженці в Німеччині. Про це вона сказала в інтерв'ю виданням групи Funke Mediengruppe, а також французькій газеті Ouest-France, яке вийшло друком у суботу, 25 серпня.

"Якщо біженці завершать такий рік, добровільно чи обов'язково, це послужить їхній інтеграції в державу та суспільство", - сказала Крамп-Карренбауер. На думку політика, така практика могла би "підвищити прийняття" суспільством того, що "біженці живуть серед нас".

За її словами, у ХДС багато хто виступає за те, щоб таку службу відбували як чоловіки, так і жінки. А також за те, щоб такий рік був обов'язковим не лише для громадян Німеччини, "а й для біженців і шукачів притулку, котрі є повнолітніми та проживають у Німеччині".

Нагадаємо, цього місяця Крамп-Карренбауер сама оживила дебати довкола ідеї запровадження року громадської служби для молоді. Мова йде про роботу, наприклад, доглядальниками або в пожежній службі.

Критика з боку соціал-демократів

Натомість генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) закинув ХДС популізм щодо ідеї року служби для біженців. Про це він заявив цього ж дня в інтерв'ю Funke Mediengruppe. За словами Клінґбайля, ХДС "не має ідей" щодо дискусії навколо таких тем, як стабільні пенсії чи ефективність роботи держави. Натомість Крамп-Карренбауер намагається розпочати "популістські дебати про біженців", розкритикував генсек СДПН.