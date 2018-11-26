У Німеччині не можуть знайти 467 правоекстремістів

Німецькі правоохоронці не можуть виконати ордери на арешт стосовно 467 правоекстремістів, позаяк не змогли їх знайти. Про це у вівторок, 4 грудня, пише видання Neue Osnabrücker Zeitung, посилаючись на відповідь німецького уряду на запит фракції Лівої партії в Бундестазі. За повідомленням, більш ніж чверть розшукуваних схильні до насильства. Проти 108 підозрюваних відкриті справи щодо злочинів проти держави, 99 - скоїли одне чи кілька насильницьких правопорушень.

Правий екстремізм у Німеччині

Зазначимо, що на початку року стало відомо, що кількість учасників праворадикального руху "рейхсбюргерів" ("громадян Рейху", Reichsbürger) у Німеччині за минулий рік зросла на половину. Станом на початок 2018 року, за даними спецслужб, їх налічується близько 15,6 тисячі, що на 56 відсотків більше, ніж рік тому.

"Рейхсбюргери" - праворадикальний рух, що виник у ФРН в 1980-ті роки. Його прихильники вважають, що Німеччина досі окупована західними союзниками. Вони не визнають ФРН як державне утворення та переконані, що досі існує "німецький рейх" в рамках кордонів 1871, 1914 або 1937 року, звідси й назва.

Крім того, торік Бундесвер опинився у центрі скандалу після того, як з'ясувалося, що кілька військових готували терористичний напад, керуючись ксенофобськими мотивами. Кількох підозрюваних затримали, щодо них ведеться слідство.

У 2017 році в Німеччині було зафіксовано щонайменше 1453 злочини і правопорушення, що мали антисемітське підґрунтя. Більшість із них були скоєні правими екстремістами.