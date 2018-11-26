У Німеччині не можуть знайти 467 правоекстремістів

Німецькі правоохоронці не можуть виконати ордери на арешт стосовно 467 правоекстремістів, позаяк не змогли їх знайти. Про це у вівторок, 4 грудня, пише видання Neue Osnabrücker Zeitung, посилаючись на відповідь німецького уряду на запит фракції Лівої партії в Бундестазі. За повідомленням, більш ніж чверть розшукуваних схильні до насильства. Проти 108 підозрюваних відкриті справи щодо злочинів проти держави, 99 - скоїли одне чи кілька насильницьких правопорушень.
Правий екстремізм у Німеччині
Зазначимо, що на початку року стало відомо, що кількість учасників праворадикального руху "рейхсбюргерів" ("громадян Рейху", Reichsbürger) у Німеччині за минулий рік зросла на половину. Станом на початок 2018 року, за даними спецслужб, їх налічується близько 15,6 тисячі, що на 56 відсотків більше, ніж рік тому.
"Рейхсбюргери" - праворадикальний рух, що виник у ФРН в 1980-ті роки. Його прихильники вважають, що Німеччина досі окупована західними союзниками. Вони не визнають ФРН як державне утворення та переконані, що досі існує "німецький рейх" в рамках кордонів 1871, 1914 або 1937 року, звідси й назва.
Крім того, торік Бундесвер опинився у центрі скандалу після того, як з'ясувалося, що кілька військових готували терористичний напад, керуючись ксенофобськими мотивами. Кількох підозрюваних затримали, щодо них ведеться слідство.
У 2017 році в Німеччині було зафіксовано щонайменше 1453 злочини і правопорушення, що мали антисемітське підґрунтя. Більшість із них були скоєні правими екстремістами.
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У Бохумі відбувається виставка мистецтва доби гітлеризму
"Ідеальність в стилі бодібілдінгу" замість реальності
Арно Брекер був улюбленим митцем Адольфа Гітлера. У виставці в Бохумі скульптура "Десятиборець" контрастує з полотном "Рурський басейн" Конрада Фелікcмюллера, яке 1937 року нацисти визнали "виродженим". На відміну від "ідеальності в стилі бодібілдингу", як назвав скульптури Брекера історик-мистецтвознавець Макс Імдаль, ця картина зображає виснажених робітників в Рурській області.
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У Бохумі відбувається виставка мистецтва доби гітлеризму
Ідеальний світ проти жахіть концтаборів
Хлопчик проходить повз громаддя трупів, бездушно кинутих на узбіччі дороги. Знімок зроблено 1945 року невдовзі після звільнення американцями концентраційного табору Барґен-Бельзен. А поруч висить пропагандистський плакат нацистів з гаслом "Здорові батьки - здорові діти" та "Родинний портрет" авторства Ганса Шмідта Віденбрюка. На ній - родина з білявими дітками - ідеальний образ нацистів.
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У Бохумі відбувається виставка мистецтва доби гітлеризму
Фальшива ідилія
Такі полотна як "Робітниці, що повертаються з поля" Леопольда Шмутцлєра чи "Ратай" Пауля Юнґганнса або "Селянський обід" Германа Отто Гоєра рясніють брехливою мовою образів націонал-соціалістів, яка не мала нічого спільного з реальністю часу. "Чесне" сільське життя вважалося одним з головних мотивів націонал-соціалістів. При цьому звеличувалося доіндустріальне аграрне суспільство.
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У Бохумі відбувається виставка мистецтва доби гітлеризму
Битви у відкритому морі
"У зоні бойових дій в Атлантиці". Так Клаус Берґен назвав це полотно. Багатометрові хвилі, підводний човен піднявся на поверхню й протистоїть бурі на морі. Хмари підсилюють та підкреслюють драматичність та романтичність сценарію. Думка зрозуміла: море - не поле битви, а великий майданчик пригод для героїв.
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У Бохумі відбувається виставка мистецтва доби гітлеризму
Безкризове мистецтво
Стиль пропагованого нацистами мистецтва сильно відставав від мистецьких течій своєї епохи. Такі митці як Германн Отто Гоєр поверталися до незграбного та сфальшованого реалізму. Роботу "Селянський обід" Гоєр написав 1935 року. На ній зображено улюблений мотив нацистів - німецька родина.
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У Бохумі відбувається виставка мистецтва доби гітлеризму
Прикрашене життя молоді
Фотографія німецької дитини-солдата, зроблена американським фотографом Джоном Флореа, висить поруч з полотном "У відпустці вдома" Пауля-Матіаса Падуа. Змальовувати солдатів у відпустці - чистої води знущання. Діти не зводять з батька очей, коли він, мабуть, розповідає про війну. Але реальність виглядала зовсім інакше, як це показує фото захопленого в полон підлітка, що плаче.
Автор: Сабіне Ельце, Валерій Сааков