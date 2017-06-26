 У Німеччині несподівано погіршилися ділові настрої | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2019

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Новини

У Німеччині несподівано погіршилися ділові настрої

У квітні найважливіший барометр ділових настроїв у ФРН знизився з 99,7 до 99,2 пункту, повідомив Інститут економічних досліджень ifo. Аналітики чекали натомість зростання очікувань щодо економічного розвитку.

Міжнародна торгівля, контейнери у Франкфурті-на-Майні (архівне фото)

У Німеччині несподівано погіршилися очікування щодо розвитку економіки. Це випливає з оприлюдненого в середу, 24 квітня, повідомлення мюнхенського Інституту економічних досліджень ifo. Згідно з даними аналітиків ifo, показник барометра ділових настроїв знизився з 99,7 до 99,2 пункту.

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У промислово розвинених країнах перспективи розвитку ситуації для бізнесу оцінюються з меншим оптимізмом, ніж в інших країнах. Про це свідчить останнє опитування Інституту економічних досліджень ifo. (13.11.2017)

Таку тенденцію продемонструвало щомісячне опитування аналітиками ifo близько 9000 менеджерів та підприємців. "Німецька економіка знову втрачає силу", - прокоментував результати дослідження керівник ifo Клеменс Фюст (Clemens Fuest), слова якого наводить агенція новин dpa. "Незначний оптимізм щодо майбутніх місяців, що спостерігався в березні, знову випарувався", - додав Фюст.

Зниження найважливішого кон'юнктурного барометра ФРН виявилося несподіваним ще й через те, що досі аналітики прогнозували його подальше зростання до 99,9 пункту.

У лютому показник індексу впав до рекордно низької за останні три роки позначки 98,7 пункту, а в березні вперше за останні шість місяців було зафіксовано зростання.

Серед причин такого стану речей опитані агентством Reuters експерти та підприємці називають політичні ризики, торговельну політику нинішньої адміністрації Білого дому та породжену невизначеністю навколо Brexit ділову пасивність.

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