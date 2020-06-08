 У Німеччині нарешті спіймали чоловіка, який роззброїв чотирьох поліцейських | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Німеччині нарешті спіймали чоловіка, який роззброїв чотирьох поліцейських

У Німеччині сотні поліцейських декілька днів шукали чоловіка, який роззброїв чотирьох правоохоронців і втік у ліс. Його нарешті виявили та затримали. При втікачеві була зброя, яку він забрав у поліцейських.

У Німеччині спіймали чоловіка, який роззброїв чотирьох поліцейських

У Німеччині спіймали чоловіка, який роззброїв чотирьох поліцейських

У Німеччині поліція в п'ятницю, 17 липня, виявила та затримала 31-річного чоловіка, який декілька днів тому роззброїв правоохоронців і втік у ліс. При втікачеві були пістолети, які він відібрав у поліцейських, повідомляє інформагентство dpa.

Як повідомив на пресконференції керівник операції Юрґен Ріґер (Jürgen Rieger), чоловіка під час затримання знайшли у чагарнику. Захооплені пістолети поліцейських він поклав перед собою. Також при ньому була сокира. Під час затримання втікач, а також один співробітник спецпідрозділу, отримали легкі ушкодження. Виявили його завдяки вказівці свідка.

31-річний підозрюваний

31-річний підозрюваний

Чоловіка розшукували з 12 липня через інцидент у місті Оппенау, що розташоване у гірському масиві Шварцвальд. 31-річний чоловік не має постійного місця проживання. Він оселився у садовому будиночку без дозволу його власника, який і викликав поліцейських. Четверо поліцейських зайшли до будиночка. Чоловік зустрів правоохоронців, сидячи за столом, і справляв враження розслабленої людини. Поліцейські помітили, що в приміщенні були лук, стріла та боєприпаси.

Чоловік поводився спокійно, допоки поліція не повідомила, що він має залишити будиночок. Правоохоронці вирішили обшукати чоловіка. Тоді він раптом витягнув пістолет і направив його на одного з поліцейських. Чоловік попросив правоохоронців покласти зброю на підлогу, після чого забрав її та втік у ліс.

Під час пошуків чоловіка сотні поліцейських прочісували район навколо Оппенау. Їм допомагали колеги на вертольотах із тепловізорами, а також спецпризначенці.

До пошуків долучили спецпідрозділ на вертольотах

До пошуків долучили спецпідрозділ на вертольотах

Раніше 17 липня, ще перед арештом, шеф місцевої поліції Райнгард Рентер (Reinhard Renter) звернувся до чоловіка та попросив вийти на контакт з правоохоронцями, зокрема через членів родини чи друзів. Утім, за кілька годин чоловіка таки знайшли і арештували.

Прокурор Гервіґ Шефер (Herwig Schäfer) за кілька днів після втечі описував 31-річного чоловіка як "рейнджера", який добре дає собі раду наодинці у середовищі дикої природи. За даними слідчих, він одержимий зброєю. Восени йому довелося виїхати із квартири в Оппенау і відтоді він не має постійного місця проживання.

Читайте також: Безлади в Штутгарті: що сталося і як реагує німецьке суспільство

Дивитись відео 03:22

Шість несподіваних речей, які заборонені в Німеччині (24.10.2019)

Також за темою

Tourismus auf dem Feldberg BdT

Ліси у Німеччині: як вирубують і як доглядають (відео) 08.06.2020

У Німеччині відновлюється значно більше лісів, ніж вирубується. І при цьому успішно розвивається лісообробна галузь з багатомільярдним щорічним оборотом. Як це вдається? Хто охороняє ліси у ФРН? І які штрафи?

Ліси у Німеччині: догляд, вирубка, власність (05.06.2020) 05.06.2020

У Німеччині відновлюється набагато більше лісів, ніж вирубується. І при цьому успішно розвивається лісообробна галузь з багатомільярдним щорічним оборотом. Як їм це вдається? Хто охороняє ліси у ФРН? І які штрафи за неналежне користування лісом?

Deutschland | Berlin | Black Lives Matter Protest

У Берліні затримали 93 людини після демонстрації проти расизму 07.06.2020

У Берліні затримали 93 людини після сутичок, які сталися після мирної демонстрації проти расизму. 28 поліцейських отримали травми.

Реклама

Докладно

Саміт із дотриманням дистанції: у Брюсселі зустрічаються лідери країн ЄС

Саміт під час пандемії: як у ЄС ділять 1,8 трильйона євро

Репортаж DW про особливі заходи проти коронавірусу на саміті та чому зустріч може завершитися без результату.  

Новий глава НБУ Кирило Шевченко

МВФ сподівається на незалежність НБУ з новим главою

МВФ привітав призначення Кирила Шевченка на посаду глави НБУ. Фонд сподівається, що він збереже незалежність банку.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  