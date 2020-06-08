У Німеччині нарешті спіймали чоловіка, який роззброїв чотирьох поліцейських

У Німеччині поліція в п'ятницю, 17 липня, виявила та затримала 31-річного чоловіка, який декілька днів тому роззброїв правоохоронців і втік у ліс. При втікачеві були пістолети, які він відібрав у поліцейських, повідомляє інформагентство dpa.

Як повідомив на пресконференції керівник операції Юрґен Ріґер (Jürgen Rieger), чоловіка під час затримання знайшли у чагарнику. Захооплені пістолети поліцейських він поклав перед собою. Також при ньому була сокира. Під час затримання втікач, а також один співробітник спецпідрозділу, отримали легкі ушкодження. Виявили його завдяки вказівці свідка.

31-річний підозрюваний

Чоловіка розшукували з 12 липня через інцидент у місті Оппенау, що розташоване у гірському масиві Шварцвальд. 31-річний чоловік не має постійного місця проживання. Він оселився у садовому будиночку без дозволу його власника, який і викликав поліцейських. Четверо поліцейських зайшли до будиночка. Чоловік зустрів правоохоронців, сидячи за столом, і справляв враження розслабленої людини. Поліцейські помітили, що в приміщенні були лук, стріла та боєприпаси.

Чоловік поводився спокійно, допоки поліція не повідомила, що він має залишити будиночок. Правоохоронці вирішили обшукати чоловіка. Тоді він раптом витягнув пістолет і направив його на одного з поліцейських. Чоловік попросив правоохоронців покласти зброю на підлогу, після чого забрав її та втік у ліс.

Під час пошуків чоловіка сотні поліцейських прочісували район навколо Оппенау. Їм допомагали колеги на вертольотах із тепловізорами, а також спецпризначенці.

До пошуків долучили спецпідрозділ на вертольотах

Раніше 17 липня, ще перед арештом, шеф місцевої поліції Райнгард Рентер (Reinhard Renter) звернувся до чоловіка та попросив вийти на контакт з правоохоронцями, зокрема через членів родини чи друзів. Утім, за кілька годин чоловіка таки знайшли і арештували.

Прокурор Гервіґ Шефер (Herwig Schäfer) за кілька днів після втечі описував 31-річного чоловіка як "рейнджера", який добре дає собі раду наодинці у середовищі дикої природи. За даними слідчих, він одержимий зброєю. Восени йому довелося виїхати із квартири в Оппенау і відтоді він не має постійного місця проживання.

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