У Німеччині нарахували майже 13 тисяч схильних до насильства праворадикалів

За даними німецьких спецслужб, більш ніж кожен другий правоекстреміст у Німеччині схильний до скоєння насильницьких дій. Зокрема, у 2017 році з 24 тисяч правоекстремістів у ФРН 12 700 були визначеними такими, що схильні до насильства, пише у п'ятницю, 3 травня, видання Neue Osnabrücker Zeitung, посилаючись на відповідь німецького міністерства внутрішніх справ на депутатський запит Вільної демократичної партії (ВДП) Німеччини. Під схильністю до насильства служби безпеки, зокрема, розуміють прихильність людей до зброї, йдеться у документі.

Речник фракції ВДП у німецькому Бундестазі Константін Куле (Konstantin Kuhle) зазначив, що необхідно розробити нову концепцію боротьби з "радикалізацією в інтернеті". "Цифрові навички і обладнання відповідних відомств мають бути покращені, аби спілкування про правоекстремістські напади ніколи не перетворювалося на реальні дії", - зазначив Куле.

Як випливає з відповіді спецслужб, праворадикали використовують інтернет, соціальні мережі та месенджери для спілкування. Також у МВС ФРН зазначають, що Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини спостерігає за кількома сотнями веб-сайтів, профілів і каналів правоекстремістського спрямування.