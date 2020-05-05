 У Німеччині - найбільше падіння економіки з часів кризи 2009 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2020

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Новини

У Німеччині - найбільше падіння економіки з часів кризи 2009 року

Через карантинні обмеження, запроваджені у зв'язку з епідемією COVID-19, німецька економіка за січень-березень 2020 року скоротилася на 2,2 відсотка.

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Виробництво на заводі Volkswagen у Вольфсбурзі відновили лише наприкінці квітня

У першому кварталі 2020 року валовий внутрішній продукт ФРН на тлі епідемії викликаного коронавірусом захворювання COVID-19 скоротився на 2,2 відсотка порівняно з попереднім кварталом. Це найбільше падіння економіки за тримісячний період з часів фінансової кризи 2009 року. Про це свідчать оприлюднені у п'ятницю, 15 травня, дані Федерального статистичного відомства Німеччини.

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У порівнянні з аналогічним періодом минулого року валовий внутрішній продукт найбільшої економіки Європи у січні-березні впав на 2,3 відсотка після зростання на 0,4 відсотка у попередній тримісячний період. 

Нагадаємо, що в березні у Німеччині рекордно обвалилися промислове виробництво та експорт. Багато німецьких підприємств припинили роботу в середині березня через карантинні обмеження. А в багатьох галузях німецької економіки через епідемію COVID-19 компанії здійснюють значні скорочення штату. Найчастіше працівників звільняють ресторани, готелі та туристичні агентства. 

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Також передбачається, що Німеччина у 2020 році отримає на 98,6 мільярда євро менше податкових надходжень, ніж очікувалося. Такий прогноз 14 травня оприлюднив міністр фінансів країни Олаф Шольц (Olaf Scholz). Згідно з його даними, за підсумками 2020 року до бюджетів ФРН усіх рівнів може надійти на 81 мільярд євро менше податків, ніж у 2019 році.

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