У Німеччині лишається дедалі менше підозрюваних у злочинах часів нацизму

У Німеччині зменшується кількість розслідувань щодо осіб, яких підозрюють у співучасті у вбивствах у концентраційних таборах за часів Другої світової війни. Як повідомляє у неділю, 29 грудня, німецьке видання Die Tageszeitung з посиланням на керівника Центру з розслідування злочинів націонал-соціалістів в Людвігсбурзі Єнса Роммеля (Jens Rommel), станом на кінець 2019 року триває лише 23 таких розслідування щодо охоронців або працівників нацистських концтаборів.

Причиною є те, що підозрювані помирають або визнаються неосудними через похилий вік. Наприклад, із цих причин із десяти справ щодо колишніх наглядачів концтабору "Бухенвальд", які прокуратура міста Ерфурт у федеральній землі Тюрингія розслідувала з 2017 року, на кінець 2019 року залишилося лише шість справ. Підозрювані в інших чотирьох справах або померли, або були визнані неосудними через похилий вік. А у прокуратурі міста Нойруппін у землі Бранденбург з восьми справ проти жінок, що працювали у концтаборі "Равенсбрюк", які розслідувалися з 2017 року, наразі залишилася лише одна - і підозрювана у цій справі, найімовірніше, також буде визнана неосудною через свій вік.

Також наразі триває розслідування щодо 11 підозрюваних, які працювали у концтаборі "Заксенгаузен", і ще по двоє, що працювали у концтаборах "Штуттгоф" та "Маутгаузен", повідомив Єнс Роммель. При цьому жодному з підозрюваних не були висунуті обвинувачення.

Крім того, прокуратура міста Кассель у землі Гессен проводить слідство щодо чоловіка 1921 року народження у справі про Бабин Яр у Києві, де у вересні 1941 року були вбиті 33 тисяч євреїв, а прокуратура міста Дармштадт, що також у Гессені, розслідує випадки вбивств людей на Галичині в Україні.

Починаючи з 2011 року лише у двох справах обвинувачені у злочинах часів нацизму були засуджені до тюремного ув'язнення. У 2015 році до чотирьох років в'язниці був засуджений Оскар Ґренінґ (Oskar Gröning), відомий як "бухгалтер Освенціма". А наступного року до п'яти років тюрми був засуджений колишній охоронець концтабору "Освенцім" Райнгольд Ганнінґ (Reinhold Hanning). Обидва чоловіки померли, так і не почавши відбувати покарання у в'язниці.