 У Німеччині кожен четвертий житель має міграційне походження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2019

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Новини

У Німеччині кожен четвертий житель має міграційне походження

Згідно з даними статистики, 2018 року близько 20,8 мільйона зареєстрованих у ФРН жителів мали міграційне походження. Це на 2,5 відсотка більше порівняно з 2017 роком.

Особи з міграційним минулим у ФРН

У 2018 році кількість жителів Німеччини, котрі мали міграційне походження, сягнула 20,8 мільйона. Це число на 2,5 відсотка перевищує показник за 2017 рік (20,3 мільйона). Такі дані оприлюднило в середу, 21 серпня, Федеральне статистичне відомство.

У наведених статистичних даних зазначається, що торік 9,9 мільйона або 48 відсотків жителів Німеччини з міграційним корінням були іноземцями, тобто мали громадянство інших держав. Натомість 10,9 мільйона осіб або 52 відсотка з тих, хто увійшов у оприлюднену статистику, мають громадянство ФРН.

Водночас із цих 10,9 мільйона близько половини (5,5 мільйона) є громадянами Німеччини від народження. Але в них як мінімум один із батьків був іноземцем, або отримав німецьке громадянство в рамках різних програм.

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Понад 19 мільйонів жителів Німеччини мають іноземне коріння. Найбільше серед них - вихідців з Туреччини. (01.08.2018)

Міністр праці ФРН Губертус Гайль запропонував видавати іноземцям без вищої освіти візи на шість місяців для пошуку роботи в Німеччині. В першу чергу йдеться про роботу з догляду за літніми людьми. (22.07.2018)

У базі розшуку німецької поліції перебувають близько 280 тисяч іноземців. Більшості з них закидають порушення закону про перебування в Німеччині. (07.10.2016)

За словами міністерки оборони ФРН Урсули фон дер Ляєн, знання мов мусульманськими солдатами полегшує Бундесверу роботу в місіях за кордоном. Загалом близько 15 відсотків солдатів Бундесверу мають міграційне походження. (17.09.2016)

Ще одним показником, на який вказали в Федеральному статистичному відомстві, стало місце народження тих, хто вважається жителем з міграційним походженням. За цими даними, 13,5 мільйона осіб народилися не в Німеччині.

48 відсотків тих, хто іммігрував до Німеччини, зробили це насамперед через родинні обставини. У цій категорії людей 72 відсотка походять з європейських країн. Щодо тих, хто прибув до ФРН головно у пошуку заробітку, а таких 19 відсотків, частка європейців ще вища - 85 відсотків.

У 15 відсотків тих, хто іммігрував до Німеччини, головною причиною прибуття стала втеча від війни й переслідувань з подальшим отриманням статусу біженця. У цій категорії 47 відсотків припадає на вихідців з країн Близького Сходу.

Ще для 5 відсотків мігрантів головною спонукою для переїзду до Німеччини стало навчання та освіта в цій країні, зазначається в повідомленні відомства. Тут 40 відсотків припадає на європейців, а 38 відсотків на вихідців з країн Азії.

Федеральне статистичне відомство Німеччини до категорії "людей з міграційним минулим" зараховує як тих, хто вже має громадянство Німеччини, так і іноземців, котрі проживають в країні, але не мають її громадянства. До цієї категорії потрапляють як ті, хто самі іммігрували в Німеччину, так і діти іноземців.

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