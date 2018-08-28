У Німеччині коаліція домовилась утримати рівень пенсій лише до 2025 року

Голови партій і фракцій урядової коаліції у Німеччині погодили пакет змін щодо пенсійного забезпечення. Про це у ніч на середу, 29 серпня, повідомив міністр праці та соціальної політики ФРН Губертус Гайль (Hubertus Heil).

"Нам вдалося це зробити разом. Коаліція здатна діяти, ми показуємо це стосовно пенсій, ми показуємо це на ринку праці", - заявив Гайль після зустрічі.

Зокрема було встановлено, що до 2025 року стандартну пенсію у ФРН будуть утримувати на рівні не менше 48 відсотків від середнього рівня заробітної плати. Міністр фінансів ФРН соціал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) наполягав, щоб цей рівень пенсій утримували до 2040 року, але голови партій і фракцій не погодилися на це.

Окрім того, планується на 0,5 відсоткових пункта зменшити відрахування на безробіття. Зараз ця цифра складає три відсотки від зарплати до оподаткування.

Також коаліція погодилася підвищити пенсії для матерів. А саме, для усіх жінок, які до 1992 року народили хоча б одну дитину, час на виховання дітей буде враховано при розрахунку пенсії. Досі це стосувалося лише жінок, які народили не менше трьох дітей.

Як відомо, до коаліції у ФРН входять Християнсько-демократичний союз (ХДС), Християнсько-соціальний союз (ХСС) і Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН). Німецький уряд планував ухвалити пенсійний пакет ще тиждень тому, але ХДС/ХСС і СДПН кілька днів сперечалися через нього. Уряд має затвердити ці норми у середу, 29 серпня.