У Німеччині зростає кількість кібератак на об'єкти інфраструктури

Кількість кібератак на німецькі об'єкти критично важливої інфраструктури зростає, повідомило у четвер, 11 жовтня, Федеральне відомство з безпеки у сфері інформаційної техніки (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik - BSI), передає агенція Reuters. У період з 1 липня 2017 року до 31 травня 2018 року було отримано 145 повідомлень про кібернапади на такі об'єкти. Більшість з них були скоєні в ІТ та телекомунікаційному секторі, а також у сфері енергетики. При цьому атаки стають все більш складними.

За даними BSI, кількість шкідливих програм зросла до 800 мільйонів. Щодня до них додається ще близько 390 тисяч нових варіантів. "Відомі сімейства шкідливих програм продовжують змінюватися, доповнюватися та оснащуватися додатковими функціями", - йдеться у звіті BSI. У відомстві також зазначили, що урядові мережі стають мішенню хакерів майже щоденно.

Найчастіше кібернапади здійснюються за допомогою шкідливих програм, які відправляють електронною поштою. BSI повідомило, що за місяць в реальному часі перехоплюється близько 28 тисяч електронних листів, перш ніж вони потрапляють до скриньок отримувачів.

Нагадаємо, Великобританія, Австралія, США, Нідерланди та Німеччина нещодавно звинуватили Росію у здійсненні низки масштабних кібератак на політичні інститути, бізнес, медіа та міжнародні спортивні організації в всьому світі. Зокрема, Москві закидають організацію кібернападів на Організацію із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), Всесвітнє антидопінгове агентство, Національний центр з етики в спорті Канади та інші структури.