 У Німеччині зросло число насильницьких злочинів з боку правих екстремістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2019

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Новини

У Німеччині зросло число насильницьких злочинів з боку правих екстремістів

Протягом 2018 року в Німеччині було зафіксовано сім спроб вбивства, в яких підозрюють правих екстремістів. Загалом торік понад 24 тисячі осіб було визнано правоохоронцями правими екстремістами.

Праві екстремісти

Учасники праворадикальної акції в Нижній Саксонії в футболках з написом "День німецького майбутнього"

Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини (BfV) зафіксувало в 2018 році істотне зростання кількості насильницьких злочинів, скоєних правими екстремістами. Такі дані містить доповідь відомства, частини якої опублікувало в неділю, 23 червня, видання Bild am Sonntag.

Зазначається, що протягом 2018 року в Німеччині було скоєно вісім спроб вбивства з правоекстремістських та ксенофобських мотивів. Крім того, загальна кількість насильницьких злочинів, скоєних правими екстремістами, зросла з 28 у 2017 році до 48 у 2018-му, йдеться в доповіді відомства, на яку посилається Bild am Sonntag.

Побільшало самих правих екстремістів

Зросла й кількість тих, кого правоохоронці кваліфікують як правих екстремістів. У 2018 році правими екстремістами в Німеччині було визнано 24,1 тисячі осіб, що дещо більше ніж роком раніше. Крім того, практично половина з цих осіб вважаються "налаштованими на насильство". Серед лівих екстремістів налаштованих на насильство налічується близько дев'яти тисяч осіб, кажуть у Федеральному відомстві з охорони конституції.

Головними об'єктами ворожості правих екстремістів вважаються шукачі притулку та мусульмани, а також і дехто з політиків, йдеться в доповіді. Щодо центрального пункту їхньої ідеології, то тут все обертається навколо боротьби з "чужинським впливом" та спробами вберегти "національну ідентичність", що, на думку правих екстремістів, опинилася під загрозою зникнення.

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Німецькі правоохоронці провели обшуки в помешканнях підозрюваних у створенні правого терористичного угруповання, які належать до руху "рейхсбюргерів". (08.04.2018)

Чоловіка, який рік тому вбив поліцейського та поранив ще двох, засудили до довічного ув’язнення. Він є членом руху "Громадяни рейху". (23.10.2017)

Як і раніше, однією з ідеологічних ознак правих екстремістів вважається антисемітизм. У доповіді відомства вказувалося й на зафіксоване "зростання випадків підбурювання громадян на антисемітському ґрунті".

Дедалі більше "рейхсбюргерів"

Показовим є також і зростання число так званих "рейхсбюргерів" і "самоуправлінців": якщо 2017 року в ФРН їх налічувалося 16,5 тисячі, то 2018 року таких громадян було вже 19 тисяч. З них 950 вважаються правими екстремістами.

Саме збільшення лав таких громадян викликає дедалі глибше занепокоєння в правоохоронців та спецслужб. "Рейхсбюргери" вважають, що Німеччина досі окупована західними союзниками. Вони не визнають існування ФРН як державного утворення, а також нинішніх держустанов, законів і представників влади.

Натомість вони вважають себе громадянами "Німецького рейху", в існування якого вірять і досі. "Рейхсбюргери" відмовляються сплачувати податки та утворюють власні "державні суб'єкти". "Самоуправлінці" так само оголошують свій "вихід" зі складу ФРН. Федеральне відомство з охорони конституції вважає обидва угруповання "ворожими до держави".

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