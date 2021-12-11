У Німеччині знову щеплено понад мільйон людей за день

У Німеччині четвертий день поспіль щеплення від коронавірусу отримали понад мільйон людей. Про це у суботу, 11 грудня, повідомляє Інститут імені Роберта Коха (RKI). За його даними, напередодні було введено 1,055 мільйона доз вакцини. При цьому 915 тисяч осіб отримали бустерне щеплення.

Загалом ревакцинацію в Німеччині пройшли 18,7 мільйона осіб, що складає приблизно 22,5 відсотка населення країни.

Майже 70 відсотків населення отримали базовий захист

За даними RKI, щонайменше 57,8 мільйона осіб, або 69,5 відсотка населення, отримали повний базовий захист, зробивши два щеплення. Принаймні 60,3 мільйона осіб (72,5 відсотка) зробили хоча б одне щеплення.

Водночас нині не щеплені від коронавірусу 22,8 мільйона осіб, що складає 27,5 відсотка населення. З них, як уточнює RKI, чотири мільйони - діти віком до 4 років.

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Показник поширення коронавірусу продовжує знижуватися

У Німеччині тим часом продовжують фіксувати зниження середнього показника зараження коронавірусом. 11 грудня показник нових випадків інфікування за сім днів, за даними RKI, становив у середньому по ФРН 402,9 випадка на 100 тисяч населення.

Днем раніше показник дорівнював 413,7, тиждень тому - 442,7, місяцем раніше - 249,1. Найвищим він був 29 листопада - 452,4 випадка.

Органи охорони здоров'я Німеччини за останню добу зареєстрували 53 697 нових випадків зараження коронавірусом, загалом з початку пандемії в ФРН - майже 6,5 мільйона заражень. Тиждень тому було зареєстровано 64 510 випадків інфікування. Зазвичай у вихідні дні цей показник дещо менший, оскільки не всі місцеві органи охорони здоров'я передають свої дані до RKI.

Навантаження на лікарні трохи знизилося

Зафіксовано також незначне зниження кількості госпіталізацій за добу. Станом на 10 грудня кількість пацієнтів з підтвердженою коронавірусною інфекцією, які надійшли до лікарень протягом семи днів, становила 5,71 із розрахунку на 100 тисяч мешканців. Днем раніше цей показник був 5,75.

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Усього від COVID-19 та його наслідків у Німеччині від початку пандемії померло 105 506 людей, у яких було підтверджено інфікування коронавірусом. За останні 24 години RKI отримав інформацію про 510 смертей.

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