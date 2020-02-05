У Німеччині знову зафіксували рекордні обсяги експорту, але темп дещо уповільнився

Упродовж 2019 року німецькі компанії експортували товарів на суму 1327,6 мільярда євро, що стало новим рекордом для німецької економіки. Утім, темп зростання експорту істотно скоротився.
Німецькі експортери досягли 2019 року нового рекорду щодо обсягів експорту. Згідно з оприлюдненими в п'ятницю, 7 лютого, даними Федерального статистичного відомства, впродовж минулого року німецькі підприємства реалізували за кордоном товарів на суму 1327,6 мільярда євро. Такий показник - рекордний і в грошовому вираженні на 0,8 відсотка перевищує обсяги німецького експорту 2018 року.
Обсяги імпорту за 2019 рік так само зросли на 1,4 відсотка, досягнувши 1104,1 мільярда євро, підрахували в відомстві.
Утім, як зазначається в оприлюдненій звітності, зовнішньоторговельні показники, хоч і зросли, але значно втратили динаміку, порівняно з попередніми роками. Приміром, 2018 обсяги експорту зросли по відношенню до 2017 року на три відсотки, а імпорту - на 5,6 відсотка.
Як зазначає агенція новин dpa, цьогоріч негативно на німецьких експортерах можуть позначитися такі фактори, як торговельний конфлікт між Сполученими Штатами та Китаєм, наслідки виходу Великобританії зі складу ЄС, а також нинішній спалах коронавірусу в Азії.
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