У Німеччині знову зафіксували рекордні обсяги експорту, але темп дещо уповільнився

Німецькі експортери досягли 2019 року нового рекорду щодо обсягів експорту. Згідно з оприлюдненими в п'ятницю, 7 лютого, даними Федерального статистичного відомства, впродовж минулого року німецькі підприємства реалізували за кордоном товарів на суму 1327,6 мільярда євро. Такий показник - рекордний і в грошовому вираженні на 0,8 відсотка перевищує обсяги німецького експорту 2018 року.

Обсяги імпорту за 2019 рік так само зросли на 1,4 відсотка, досягнувши 1104,1 мільярда євро, підрахували в відомстві.

Утім, як зазначається в оприлюдненій звітності, зовнішньоторговельні показники, хоч і зросли, але значно втратили динаміку, порівняно з попередніми роками. Приміром, 2018 обсяги експорту зросли по відношенню до 2017 року на три відсотки, а імпорту - на 5,6 відсотка.

Як зазначає агенція новин dpa, цьогоріч негативно на німецьких експортерах можуть позначитися такі фактори, як торговельний конфлікт між Сполученими Штатами та Китаєм, наслідки виходу Великобританії зі складу ЄС, а також нинішній спалах коронавірусу в Азії.