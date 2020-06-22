У Німеччині знову відкрилися сауни. Як у них паряться під час пандемії?

Голяка і в масках? Без мила та шампунів, як у фітнес-центрах, де на тренажери - можна, а в душ і басейн - ні? Чи є вода у джакузі? Сам на сам із майстром церемоній-ауфгуссів?Чи є в саунах перегородки з органічного скла, як у магазинах і офісах? Кореспондентка DW з'ясовувала це у термальному комплексі Claudius Therme в Кельні.

Мінеральні води в центрі великого міста

Комплекс, розташований у парку на березі Рейну з приголомшливим видом на Кельнський собор, вважається одним із кращих у Європі. Вода тут справді термальна, що офіційно підтверджено. Вона надходить не з міського водогону, а зі свердловини, і багата корисними для здоров'я мінеральними речовинами. Іони натрію, магнію, кальцію, а також хлориди та інші елементи забезпечують її бальнеологічний ефект.

Купання в цій воді допомагає, зокрема, від підвищеного тиску, ревматизму та захворювань опорно-рухової системи. При внутрішньому вживанні - позитивно впливає на травлення. Цілющої водички можна випити відразу на вході до комплексу. Відвідувачі зазвичай відразу йшли сходами нагору знімати стрес у цьому храмі велнесу, однак тепер затримуються, щоб ознайомитися з новими правилами.

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Вхід тільки без симптомів та інші правила для відвідування саун

Правило перше і головне: вхід відкритий тільки тим людям, які не мають типових для COVID-19 симптомів, тобто температури, кашлю і болю в горлі. Усі інші вимоги вже звичні: дотримуватися дистанції, дезінфікувати руки, чхати в лікоть і слідувати вказівникам. У комплексі з'явилася величезна кількість табличок, що вказують, як на вулицях і дорогах, де рух однобічний, де - двосторонній, у які двері заходити можна, а в які - ні. Німеччина ж - країна автомобілістів.

Зникли затишні диванчики біля входу, звільнивши місце для терміналів для заповнення обов'язкової анкети, у якій потрібно вказати ім'я та контактні дані на випадок виявлення інфекції. Позначені й місця для тих, хто чекає у черзі.

Басейн із термальною водою

Як повідомив DW Тільманн Брокгаус (Tilmann Brockhaus), представник адміністрації Claudius Therme Köln, за новими правилами, на одну людину потрібна площа не менше семи квадратних метрів. Термальний комплекс із просторими внутрішніми приміщеннями та великою територією під відкритим небом легко виконує цю вимогу, тож у комплексі одночасно можуть перебувати до 600 осіб.

Обов'язкову для носіння у громадських місцях маску в аквакомплексі дозволено зняти вже в роздягальні і залишити в шафці разом з одягом. Швидко в душ, і ось воно - довгоочікуване занурення у термальну нірвану... У басейнах з мінеральною водою для тих, хто любить просто поплавати в купальниках, схоже, жодних змін. Але на переході в нудистську частину з саунами чекає перший сюрприз.

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Розклад процедур, яких у докоронавірусну пору пропонувалося по кілька на годину, зараз лякає своїм напівпорожнім змістом. При цьому йдеться тільки про одну-єдину пропозицію - Aufguss. І якщо парильню раніше пропонували то фруктову, то медову, то солону, то м'ятну, то ще з десяток назв, із поясненнями, на що кожна з них впливає, і з відповідними вітамінними напоями після процедури, то нині ідеться просто про ауфгусс - приходить майстер, збризкує камені в сауні ароматизованою водою, стримано махає над кам'янкою віялом і йде геть.

Утім, справжні поціновувачі даної культури знають принади справжньої фінської сауни і традиційної лазні, тож саме вони в ароматизовані парильні ніколи й не прагнули потрапити. Адже там суть самої процедури полягала в тому, що абсолютно суху сауну на кілька хвилин перетворюють у вологу - і на цей атракціон зазвичай збиралося стільки людей, що сидіти на полицях було тісно і дуже незручно.

Оаза віників Німеччини

На превелике щастя цих людей, у термах Кельна є справжня лазня - російська, дерев'яна, зрубана в Сибіру, ​​розібрана по колоді, привезена до Кельна і тут знову зібрана. У цій лазні з полицями у три "поверхи" на кам'янці стоїть мідниця з водою, в яку можна занурювати березовий віник. А потім цим віником зрошувати розжарені камені, домагаючись оптимального співвідношення температури й вологості.

Російська лазня у Claudius Therme в Кельні

Однак із власним віником приходити не можна. У німецьких лазнях ллють воду на каміння і розганяють пару винятково майстри. Процедура ж, коли відвідувачів відхльоскують віниками, замовляється і коштує окремо.

До речі, класична фінська сауна і російська лазня дуже схожі. Фіни теж додають пари, хльостають себе віником в напівтемряві дерев'яного зрубу, вдихають аромат берези або ялівцю, а потім пірнають в крижане озеро або замет.

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Те, що по всій Європі називають "фінською сауною", тобто парильня з сухим повітрям, без єдиної крапельки води на каменях, не має нічого спільного з традиційною фінською культурою лазні. Фіни не уявляють собі сауну без Löyly, як вони називають свій легкий пар. Тож російська лазня в термах в Кельні - це, напевно, єдина справжня фінська сауна в Німеччині.

Утім, російську лазню і фінську сауну нині позбавили пари, пояснив DW представник адміністрації Claudius Therme Köln Тільманн Брокхаус, оскільки температура в ній нижче необхідних зараз за новими правилами 80 градусів. До того ж, висока вологість для вірусу є ідеальним середовищем. Тому в нинішніх умовах парильні закриті по всій Німеччині. Тобто лазні в Кельні ще пощастило, що її не закрили, а перепрофілювали під сухоповітряну сауну, де загроза поширення інфекції зведена до мінімуму, запевнили в термальному комплексі.

Відкритий басейн у комплексі Claudius Therme

Через усі обмеження й непевність у просторих термах в Кельні майже безлюдно. Хтось гріється або плаває (але не більше п'ятьох у басейні), хтось спить у зоні відпочинку, хтось засмагає голяка або обідає в махровому халаті. У саунах, де раніше під час популярних процедур люди сиділи пліч-о-пліч, тепер біля входу висять палиці метрової довжини.

Береш палицю - заходиш. Якщо палиць біля входу немає, то чекаєш, коли з сауни хтось вийде. У сауні сідаєш так, щоб від тебе до іншої людини була відстань у метр. І тут палиця стане в нагоді. У термах в окремі сауни дозволяють заходити одночасно не більше вісьмом особам. Температура в саунах - 80 градусів. В інших термальних комплексах правила приблизно такі ж.

Люди, зрозуміло, тішаться, що сауни знову відкрилися, але відчувають якийсь дискомфорт. Комусь шкода, що майстри більше не махають рушниками, хтось марно шукає в діжках кригу, когось засмучує відсутність на процедурах солі й меду. Пара, утім, може повернутися до російської лазні в Кельні, не виключає представник термального комплексу. Цілком можна уявити собі, каже Тільманн Брокгаус в інтерв'ю DW, що майстер буде просто частіше заходити до лазні й поливати регулярно кам'янку водою, не влаштовуючи при цьому грандіозних ритуалів.

Тож не все безнадійно. Сауни пристосуються до нових умов, і, можливо, люди зрозуміють, що константна легка пара у спокійній обстановці - це навіть краще, ніж ритуали з розмахуванням віниками та рушниками. Заради таких перспектив можна якийсь час походити в лазню і з палицею, а не з віником ...

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