 У Німеччині значно спростили працевлаштування кваліфікованих кадрів з-за меж ЄС | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 07.06.2019

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Економіка

У Німеччині значно спростили працевлаштування кваліфікованих кадрів з-за меж ЄС

Ухвалений Бундестагом законопроект передбачає спрощення правил прийому на роботу кваліфікованих працівників з-за меж ЄС. Зокрема, роботодавець не перевірятиме, чи претендують на вакансію громадяни ФРН та країн-членів ЄС.

У багатьох галузях економіки Німеччини спостерігається брак кваліфікованої робочої сили

У багатьох галузях економіки Німеччини спостерігається брак кваліфікованої робочої сили

Депутати Бундестагу Німеччини більшістю голосів ухвалили законопроект, який значно спрощує працевлаштування для кваліфікованих працівників не з країн-членів ЄС. Під час голосування в п'ятницю, 7 червня, 369 депутатів висловилися на підтримку цього законопроекту, 257 - виступили проти. Тих, хто утримався, не було.

Ухвалений документ передбачає спрощення працевлаштування працівників-іноземців для всіх без винятку сфер, а не лише для тих, де спостерігається брак кваліфікованої робочої сили. Також втрачає чинність теперішня норма, за якою перед працевлаштуванням іноземця з-за меж ЄС родотодавець повинен був перевірити, чи не претендують на це робоче місце громадяни ФРН чи країн-членів ЄС, зазначає агенція новин dpa.

Крім того, тим іноземцям з-за меж ЄС, котрі володіють німецькою мовою та мають відповідну кваліфікацію, дозволятиметься прибути до ФРН з метою пошуку роботи та перебувати тут у статусі шукача роботи до шести місяців. Утім, такі іноземці під час пошуку робочого місця не матимуть права на отримання соціальних виплат.

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