 У Німеччині значно скоротилася кількість прохань про притулок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2020

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Новини

У Німеччині значно скоротилася кількість прохань про притулок

У квітні в Німеччині попросили притулку близько 4100 людей. Це удвічі менше, ніж у квітні 2019 року. Причини - пандемія COVID-19 і закриття кордонів.

Бажаючих отримати притулок в ЄС поменшало через пандемію

Бажаючих отримати притулок в ЄС поменшало через пандемію

За перші чотири місяці 2020 року в Німеччині зареєстрували приблизно на 30 відсотків менше прохань про надання притулку, ніж за аналогічний період минулого року. Усього зареєстровано понад 29 тисяч прохань, повідомляє в неділю, 10 травня, видання Bild am Sonntag із посиланням на звіт Федерального відомства з питань міграції й біженців.

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Причинами цього у звіті вказують пандемію коронавірусу і посилений контроль на кордонах Німеччини, пише інформагенція AFP. Від середини березня в'їзд до Німеччини дозволяють лише тим, хто має вагомі причини й може це довести.

Зокрема, у квітні в Німеччині подали близько 4100 заяв на притулок. За аналогічний період торік їх було удвічі більше. Більшість мігрантів-заявників походили з трьох країн - Сирії, Афганістану й Іраку.

Наприкінці квітня Німеччина й інші країни ЄС прийняли неповнолітніх дітей-біженців, які перебували в таборах у Греції без батьків.     

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