У Німеччині значно скоротилася кількість прохань про притулок

У квітні в Німеччині попросили притулку близько 4100 людей. Це удвічі менше, ніж у квітні 2019 року. Причини - пандемія COVID-19 і закриття кордонів.
За перші чотири місяці 2020 року в Німеччині зареєстрували приблизно на 30 відсотків менше прохань про надання притулку, ніж за аналогічний період минулого року. Усього зареєстровано понад 29 тисяч прохань, повідомляє в неділю, 10 травня, видання Bild am Sonntag із посиланням на звіт Федерального відомства з питань міграції й біженців.
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Причинами цього у звіті вказують пандемію коронавірусу і посилений контроль на кордонах Німеччини, пише інформагенція AFP. Від середини березня в'їзд до Німеччини дозволяють лише тим, хто має вагомі причини й може це довести.
Зокрема, у квітні в Німеччині подали близько 4100 заяв на притулок. За аналогічний період торік їх було удвічі більше. Більшість мігрантів-заявників походили з трьох країн - Сирії, Афганістану й Іраку.
Наприкінці квітня Німеччина й інші країни ЄС прийняли неповнолітніх дітей-біженців, які перебували в таборах у Греції без батьків.
Представник ООН нагадав, що порятунок людей на морі - давній, неполітичний принцип. Він вважає, що багата Європа легко дасть притулок порівняно невеликому числу врятованих мігрантів. (05.04.2020)
У Греції з табору для біженців на острові Лесбос у Егейському морі на материк перевозять сотні шукачів притулку, щоб уберегти їх від коронавірусу. (03.05.2020)