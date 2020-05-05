У Німеччині значно скоротилася кількість прохань про притулок

За перші чотири місяці 2020 року в Німеччині зареєстрували приблизно на 30 відсотків менше прохань про надання притулку, ніж за аналогічний період минулого року. Усього зареєстровано понад 29 тисяч прохань, повідомляє в неділю, 10 травня, видання Bild am Sonntag із посиланням на звіт Федерального відомства з питань міграції й біженців.

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Причинами цього у звіті вказують пандемію коронавірусу і посилений контроль на кордонах Німеччини, пише інформагенція AFP. Від середини березня в'їзд до Німеччини дозволяють лише тим, хто має вагомі причини й може це довести.

Зокрема, у квітні в Німеччині подали близько 4100 заяв на притулок. За аналогічний період торік їх було удвічі більше. Більшість мігрантів-заявників походили з трьох країн - Сирії, Афганістану й Іраку.

Наприкінці квітня Німеччина й інші країни ЄС прийняли неповнолітніх дітей-біженців, які перебували в таборах у Греції без батьків.