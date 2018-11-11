У Німеччині збільшили інвестиції в інноваційні дослідження

Протягом 2017 року німецька економіка збільшила інвестування у інновативні дослідження і розробки. Загальна сума сягнула 68,8 мільярда євро, що на 9,3 відсотка перевищує аналогічні витрати за 2016 рік, повідомляє у понеділок, 12 листопада, Асоціація донорів на підтримку наукових досліджень в Німеччині.

Згідно з даними асоціації, минулого року німецькі компанії працевлаштували на 20 тисяч більше дослідників, в результаті чого кількість співробітників, які займаються науковими дослідженнями, збільшилась до 432 тисяч.

Крім того, автори звіту зауважили, що університети та держава почали більше інвестувати у проведення досліджень. "В цілому за 2017 рік частка витрат на інвестиції у дослідження та розвиток склала 3,02 відсотка від внутрішнього валового продукту", - зазначається у звіті.

Асоціація проводить відповідне дослідження на замовлення Федерального міністерства освіти та наукових досліджень.