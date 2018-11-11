 У Німеччині збільшили інвестиції в інноваційні дослідження | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 12.11.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Європа

У Німеччині збільшили інвестиції в інноваційні дослідження

Відрахування німецької економіки на наукові дослідження у 2017 році зросли у річному вимірі на 9,3 відсотка.

Deutschland Raum für Innovation (picture-alliance/ZB/B. Pedersen)

Протягом 2017 року німецька економіка збільшила інвестування у інновативні дослідження і розробки. Загальна сума сягнула 68,8 мільярда євро, що на 9,3 відсотка перевищує аналогічні витрати за 2016 рік, повідомляє у понеділок, 12 листопада,  Асоціація донорів на підтримку наукових досліджень в Німеччині.

DW.COM

Анґела Меркель заявила про створення німецьким урядом інвестиційного фонду, який має допомагати малим і середнім підприємствам, що ведуть бізнес в Африці. Обсяг фонду становитиме мільярд євро. (30.10.2018)

За перше півріччя 2018 року у ФРН перевищення надходжень над видатками в бюджетах усіх рівнів становило 48,1 мільярда євро, що стало абсолютним рекордом з часу возз'єднання Німеччини. (24.08.2018)

Згідно з даними асоціації, минулого року німецькі компанії працевлаштували на 20 тисяч більше дослідників, в результаті чого кількість співробітників, які займаються науковими дослідженнями, збільшилась до 432 тисяч.

Крім того, автори звіту зауважили, що університети та держава почали більше інвестувати у проведення досліджень. "В цілому за 2017 рік частка витрат на інвестиції у дослідження та розвиток склала 3,02 відсотка від внутрішнього валового продукту", - зазначається у звіті.

Асоціація проводить відповідне дослідження на замовлення Федерального міністерства освіти та наукових досліджень.

Дивитись відео 01:17
Now live
01:17 хв

Що досі відрізняє Схід і Захід Німеччини (02.10.2018)

 

Аудіо й відео до теми

Що досі відрізняє Схід і Захід Німеччини (02.10.2018)  

Також за темою

Düsseldorf - Pharmazeutin im Genlabor

Як уникнути фейків у науці 01.11.2018

Число публікацій у псевдонаукових видавництвах зростає. В лабети до них потрапляють не лише молоді вчені. Ця проблема не оминула й Німеччину, але тут з нею борються.

Symbolbild Euro DAX Börse

Уряд Німеччини суттєво погіршив прогноз економічного зростання 11.10.2018

Цього року валовий внутрішній продукт ФРН зросте на 1,8 відсотка, а не 2,3 відсотка, як передбачав уряд країни раніше. Причина погіршення прогнозу головно - послаблення зростання на зовнішніх ринках.

Holzpavillion

Як німецькі університети співпрацюють з бізнесом та промисловістю 06.08.2018

Німецькі університети не лише навчають студентів і проводять дослідження, але й співпрацюють з приватними компаніями та промисловістю, розробляючи технології майбутнього.

Реклама

Докладно

Еммануель Макрон під час урочистостей у Парижі

Преса: Світ знову котиться до прірви

Через 100 років після завершення Першої світової війни світ і досі не зрозумів її уроків, пишуть європейські ЗМІ. 

Deutschland Raum für Innovation (picture-alliance/ZB/B. Pedersen)

У Німеччині збільшили інвестиції в інноваційні дослідження

Відрахування німецької економіки на наукові дослідження у 2017 році зросли у річному вимірі на 9,3 відсотка.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  