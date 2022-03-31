У Німеччині заявляють про готовність надати Україні гарантії безпеки

Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки після припинення російської війни в Україні.

Про це у середу, 30 березня, в ефірі німецького мовника ARD заявила глава міністерства закордонних справ ФРНАнналена Бербок (Annalena Baerbock), повідомляє Zeit Online.

Відповідаючи на запитання ведучої щодо готовності Німеччини дати Києву безпекові гарантії, Бербок сказала, що Україна бореться не тільки за власну свободу, але також за свободу Європи.

"Якщо потрібні гарантії, то Німеччина теж буде там (серед країн, які гарантують безпеку Україні - Ред.) і дасть гарантії", - сказала міністерка. Водночас вона зауважила, що Німеччина готова надати підтримку так, щоб не створити загрозу перенесення цієї війни на інші європейські країни. За її словами, ФРН "на сто відсотків" на українському боці.

Втім глава німецького МЗС зауважила, що Україна та Росія мають різні очікування щодо гарантій. І взагалі Бербок не очікує різких проривів у мирних перемовинах.

Читайте також: Нейтралітет для України на переговорах про мир. Чи це можливо?

Переговори у Стамбулі

Під час перемовин у Стамбулі 29 березня українська сторона висунула пропозицію міжнародного договору про систему безпекових гарантій Україні. Його умови передбачають проголошення Україною нейтрального статусу.

Представниця Великобританії в ООН Барбара Вудворд підтвердила, що Лондон готовий "зіграти свою роль" у забезпеченні безпекових гарантій для України, якщо Київ про це попросить.