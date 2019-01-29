У Німеччині затримали трьох підозрюваних у тероризмі іракців

Співробітники Федерального відомства з кримінальних справ заарештували трьох підозрюваних у тероризмі іракців у районі Дітмаршен у землі Шлезвіг-Гольштейн. Затримання відбулося зранку середи, 30 січня. Трьох чоловіків підозрюють у плануванні скоєння теракту на території Німеччини.

За даними Федеральної прокуратури ФРН, двоє затриманих чоловіків у віці 23-х років звинувачуються в підготовці до серйозного злочину з застосуванням насильства. Третій, 36-річний затриманий підозрюваний спільник, за даними слідства, надавав їм допомогу, передає агенція новин dpa.

Цього дня слідчі провели ретельні обшуки як в помешканнях затриманих, так і в оселях інших осіб, що поки що не вважаються підозрюваними, в землях Мекленбург-Передня Померанія та Баден-Вюртемберг.

Spiegel Online: затримані - біженці

За даними видання Spiegel Online, усі троє затриманих - шукачі притулку, що опинилися в Німеччині. Слідчі тим часом повідомили, що підозрювані зловмисники поки що не обрали майбутню ціль можливого теракту. Затримані експериментували з вибухівкою. Крім того, вони обдумували скоїти напад із застосуванням вогнепальної зброї, передає агенція новин AFP.

До нападу підозрюваних спонукали чинники, пов'язані з ісламістським підґрутням, зазначають слідчі. Втім, поки що невідомо, чи були затримані членами якогось терористичного угруповання.