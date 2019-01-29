 У Німеччині затримали трьох підозрюваних у тероризмі іракців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.01.2019

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Новини

У Німеччині затримали трьох підозрюваних у тероризмі іракців

Затриманих у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн чоловіків підозрюють у підготовці скоєння теракту. За даними видання Spiegel Online, всі троє затриманих іракців - біженці.

Поліція Німеччини

Правоохоронці обшукали кілька помешкань у різних землях Німеччини

Співробітники Федерального відомства з кримінальних справ заарештували трьох підозрюваних у тероризмі іракців у районі Дітмаршен у землі Шлезвіг-Гольштейн. Затримання відбулося зранку середи, 30 січня. Трьох чоловіків підозрюють у плануванні скоєння теракту на території Німеччини.

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Один підозрюваний був затриманий у німецькому Майнці, четверо інших - у нідерландському Роттердамі. Їм закидають підготовку терористичного нападу на території Нідерландів. (30.12.2018)

Водночас конкретних даних щодо підготовки терористичних атак поки немає, заявили у Федеральному кримінальному відомстві. Ситуація ускладнюється тим, що більшість біженців прибуває без паспортів. (11.05.2016)

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За даними Федеральної прокуратури ФРН, двоє затриманих чоловіків у віці 23-х років звинувачуються в підготовці до серйозного злочину з застосуванням насильства. Третій, 36-річний затриманий підозрюваний спільник, за даними слідства, надавав їм допомогу, передає агенція новин dpa.

Цього дня слідчі провели ретельні обшуки як в помешканнях затриманих, так і в оселях інших осіб, що поки що не вважаються підозрюваними, в землях Мекленбург-Передня Померанія та Баден-Вюртемберг.

Spiegel Online: затримані - біженці

За даними видання Spiegel Online, усі троє затриманих - шукачі притулку, що опинилися в Німеччині. Слідчі тим часом повідомили, що підозрювані зловмисники поки що не обрали майбутню ціль можливого теракту. Затримані експериментували з вибухівкою. Крім того, вони обдумували скоїти напад із застосуванням вогнепальної зброї, передає агенція новин AFP. 

До нападу підозрюваних спонукали чинники, пов'язані з ісламістським підґрутням, зазначають слідчі. Втім, поки що невідомо, чи були затримані членами якогось терористичного угруповання. 

  • Літак Landshut, Дубаї, 14 жовтня 1977 року

    П'ять днів і ночей в полоні терористів: історія викрадення літака Lufthansa

    40 років тому, 18 жовтня 1977 року, закінчилася одна з останніх трагедій так званої "Німецької осені" - подій, пов'язаних із викраденням і вбивством голови Федерального об'єднання союзів роботодавців Німеччини Ганса-Мартіна Шлеєра терористами "Фракції червоної армії" (RAF). У цей день були звільнені пасажири літака компанії Lufthansa, захопленого 13 жовтня.

  • Ганс-Мартін Шлеєр (Hanns-Martin Schleyer), 6 жовтня 1977 року

    П'ять днів і ночей в полоні терористів: історія викрадення літака Lufthansa

    Ганс-Мартін Шлеєр був викрадений у Кельні 5 жовтня 1977 року. Викрадачі прагнули домогтися звільнення з в'язниці Штаммхайм у Штутгарті групи провідних ідеологів і членів RAF на чолі з Андреасом Баадером і Ґудрун Енслін, які відбували там довічні ув'язнення. Ця фотографія була зроблена через місяць після викрадення і додавалася до ультиматуму "Фракції червоної армії".

  • Бонн, 1977 рік

    П'ять днів і ночей в полоні терористів: історія викрадення літака Lufthansa

    Події "Німецької осені" стали найскладнішою кризою під час канцлерства соціал-демократа Гельмута Шмідта, який відмовився виконувати вимоги терористів. Ця фотографія була зроблена у той час в Бонні, біля Відомства федерального канцлера, взятого під посилену охорону. 13 жовтня сюди надійшло повідомлення про захоплення літака "Ландсхут" терористами з Народного фронту звільнення Палестини.

  • Рим, 13 жовтня 1977 року

    П'ять днів і ночей в полоні терористів: історія викрадення літака Lufthansa

    Літак, на борту якого перебували понад 80 пасажирів, виконував рейс з Майорки до Франкфурта. Озброєний пістолетом чоловік увірвався в кабіну пілотів через 40 хвилин після вильоту і зажадав летіти на Кіпр, але через брак пального першу посадку "Ландсхут" зробив у Римі. Викрадачі вимагали звільнити десять терористів RAF зі Штаммхайма і двох палестинців з в'язниць у Туреччині.

  • Кадр з фильму Гра зі смертю (Todesspiel), 1997 рік

    П'ять днів і ночей в полоні терористів: історія викрадення літака Lufthansa

    Пізніше подіям на борту буде присвячено фільм "Гра зі смертю", знятий у 1997 році, з якого взято цей кадр. Заручники проведуть під контролем терористів п'ять днів і ночей. За цей час літак здійснить посадки у Ларнаці, Манамі, Дубаї, Адені і Могадішо, де його буде взято штурмом спецназівцями з загону GSG 9, створеного у ФРН після загибелі ізраїльських спортсменів на Мюнхенській олімпіаді 1972 року.

  • Літак Ландсхут (Landshut), Дубаї, 15 жовтня 1977 року

    П'ять днів і ночей в полоні терористів: історія викрадення літака Lufthansa

    Ця світлина зроблена у Дубаї, де літак простояв понад 50 годин. Викрадачів було четверо - двоє чоловіків і дві жінки. Рішення про взяття літака штурмом на цей час уже було ухвалено канцлером Гельмутом Шмідтом, який взяв на себе всю відповідальність і підготував заяву про відставку у разі загибелі пасажирів або членів екіпажу під час цієї операції.

  • Юрґен Фітор (Jürgen Vietor, ліворуч) та Юрґен Шуман (Jürgen Schumann, праворуч)

    П'ять днів і ночей в полоні терористів: історія викрадення літака Lufthansa

    Посадку літака в Могадішо виконав самостійно другий пілот - Юрґен Фітор (ліворуч). Командира корабля Юрґена Шумана (праворуч) викрадачі застрелили в Адені, оскільки, на їхню думку, він надто довго оглядав шасі після вимушеної посадки на ґрунт між заблокованими бетонними смугами. Під час зовнішнього огляду капітан зміг повідомити єменським військовим ймовірну кількість терористів на борту.

  • Могадішо, 17 жовтня 1977 року

    П'ять днів і ночей в полоні терористів: історія викрадення літака Lufthansa

    Летіти куди-небудь з Могадішо викрадачі не збиралися і підготували літак до підриву. Тіло командира викинули на поле. Час ультиматуму добігав кінця, і щоб затягнути його, влада Сомалі повідомила загарбникам неправдиву інформацію про те, що терористи RAF нібито звільнені. Штурм з використанням світло-шумових гранат відбувся близько другої години ночі - одночасно через всі двері та аварійні виходи.

  • Ганс-Юрґен Вишневскі у Могадішо

    П'ять днів і ночей в полоні терористів: історія викрадення літака Lufthansa

    Із нападників вижила лише 23-річна палестинська терористка. Один спецназівець і одна пасажирка дістали поранень. Більше ніхто не постраждав. Керував операцією у Сомалі державний міністр у відомстві канцлера Ганс-Юрґен Вишневські. Пізніше цей німецький політик стояв біля витоків таємних переговорів між ізраїльтянами і палестинцями, результатом яких стали угоди 1995 року в Осло.

  • Франкфурт-на-Майні, 18 жовтня 1977 року

    П'ять днів і ночей в полоні терористів: історія викрадення літака Lufthansa

    18 жовтня звільнені заручники були доставлені спеціальним рейсом "Люфтганзи" до Франкфурта. Цієї ж ночі у штутгартській в'язниці троє терористів RAF покінчать життя самогубством. Наступного дня в Ельзасі в багажнику автомобіля буде знайдено тіло Ханнса-Мартіна Шлейєра.

  • Гельмут Шмідт у Бонні, 18 жовтня 1977 року

    П'ять днів і ночей в полоні терористів: історія викрадення літака Lufthansa

    На цій світлині - канцлер Шмідт, який вперше вийшов до преси після штурму літака, ще до звістки про вбивство Шлеєра, на обмін якого уряд не пішов. Ця моральна дилема переслідуватиме Шмідта все життя. Однак принципове рішення не йти надалі на вимоги терористів влада ФРН ухвалила ще в 1975 році після захоплення членами RAF німецького посольства у Стокгольмі.

  • Ландсхут у Фрідріхсхафені, 23 вересня 2017 року

    П'ять днів і ночей в полоні терористів: історія викрадення літака Lufthansa

    За кілька тижнів до сорокаріччя викрадення колишній "Ландсхут" повернувся до Німеччини - на двох російських літаках у розібраному вигляді з Бразилії, щоб стати частиною експозиції технічного музею у Фрідріхсхафені. Після подій жовтня 1977 року цей лайнер продовжував літати на рейсах Lufthansa, пізніше був проданий до США, де кілька разів міняв власників і експлуатувався до 2008 року.

    Автор: Максим Нелюбін, Анастасія Магазова


DW.COM

П'ять днів і ночей в полоні терористів: історія викрадення літака Lufthansa

На борту цього лайнера німецької авіакомпанії Lufthansa у жовтні 1977 року знаходились понад 80 пасажирів. (18.10.2017)  

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