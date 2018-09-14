У Німеччині затримали десятки активістів під час масштабної спецоперації в лісі

Під час спецоперації поліції правоохоронці затримали 34 активістів, котрі протестували проти вирубки лісу та видобутку бурого вугілля в землі Північний Рейн-Вестфалія на заході Німеччини.
Загалом 34 активних захисників довкілля було затримано поблизу міста Ахен в федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія на західному кордоні Німеччини. Затримання відбулися в суботу, 15 вересня, під час спецоперації поліції в Гамбахському лісі, повідомили місцеві правоохоронці.
Раніше активісти спорудили тут кілька десятків "жител" на деревах. Своєю постійною присутністю вони намагалися завадити подальшій вирубці лісу й передачі звільнених територій енергетичному концерну RWE для розробки багатих покладів бурого вугілля, передає інформагенція dpa.
Під час спецоперації незначні поранення отримали восьмеро осіб. Дехто з активістів забарикадувався в підземних тунелях, розташованих під лісом. Лише зранку неділі, 16 березня, вдалося переконати двох з них добровільно залишити тунелі, котрі є дуже небезпечними, повідомила місцева рятувальна служба. На даний момент правоохоронці та інші учасники спецоперації намагаються також розблокувати деякі ділянки доріг, де раніше активісти спорудили барикади. Очікується, що спецоперація зі звільнення лісу від активістів-екологів триватиме й у неділю.
Нещодавно стало відомо про плани енергетичного концерну RWE вирубати значні ділянки Гамбахського лісу задля видобутку бурого вугілля, потрібного для німецьких теплоелектростанцій, які досі виробляють значну частку енергії в країні. Це викликало неабияке обурення серед місцевих мешканців. Дехто з них вирішив постійно перебувати в лісі, щоб запобігти його вирубці. Спецоперація зі звільнення лісу від активістів розпочалася 13 вересня після оприлюднення відповідного рішення суду, який дозволив примусово зачищати територію.
На сьогодні спалення бурого вугілля вважається одним із найбільших джерел викидів парникових газів у Німеччині. Попри узгоджені цілі Паризької кліматичної угоди, під якими підписався Берлін, німецькі енергетичні концерни не планують поки що відмовлятися від цього енергоносія. Найбагатші поклади бурого вугілля розташовані на сході Німеччини та в землі Північний Рейн-Вестфалія.
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Його вважають шкідливим для довкілля. Попри це та складний процес видобутку, буре вугілля залишається головним енергоносієм у Німеччині. Запаси цієї сировини зосереджені у Рейнській області. (06.06.2013)