Загалом 34 активних захисників довкілля було затримано поблизу міста Ахен в федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія на західному кордоні Німеччини. Затримання відбулися в суботу, 15 вересня, під час спецоперації поліції в Гамбахському лісі, повідомили місцеві правоохоронці.

До участі у спецоперації залучили багатьох поліцейських

Раніше активісти спорудили тут кілька десятків "жител" на деревах. Своєю постійною присутністю вони намагалися завадити подальшій вирубці лісу й передачі звільнених територій енергетичному концерну RWE для розробки багатих покладів бурого вугілля, передає інформагенція dpa.

Під час спецоперації незначні поранення отримали восьмеро осіб. Дехто з активістів забарикадувався в підземних тунелях, розташованих під лісом. Лише зранку неділі, 16 березня, вдалося переконати двох з них добровільно залишити тунелі, котрі є дуже небезпечними, повідомила місцева рятувальна служба. На даний момент правоохоронці та інші учасники спецоперації намагаються також розблокувати деякі ділянки доріг, де раніше активісти спорудили барикади. Очікується, що спецоперація зі звільнення лісу від активістів-екологів триватиме й у неділю.

Нещодавно стало відомо про плани енергетичного концерну RWE вирубати значні ділянки Гамбахського лісу задля видобутку бурого вугілля, потрібного для німецьких теплоелектростанцій, які досі виробляють значну частку енергії в країні. Це викликало неабияке обурення серед місцевих мешканців. Дехто з них вирішив постійно перебувати в лісі, щоб запобігти його вирубці. Спецоперація зі звільнення лісу від активістів розпочалася 13 вересня після оприлюднення відповідного рішення суду, який дозволив примусово зачищати територію.

Поліція затримала кілька десятків активістів

На сьогодні спалення бурого вугілля вважається одним із найбільших джерел викидів парникових газів у Німеччині. Попри узгоджені цілі Паризької кліматичної угоди, під якими підписався Берлін, німецькі енергетичні концерни не планують поки що відмовлятися від цього енергоносія. Найбагатші поклади бурого вугілля розташовані на сході Німеччини та в землі Північний Рейн-Вестфалія.

Знищення іммератського "собору" Жодного милосердя для "собору" Енергокомпанія RWE Power почала руйнування так званого "собору" Іммерата. Неороманська базиліка і село, в якому вона стояла, знищують задля видобутку бурого вугілля.

Знищення іммератського "собору" Останній погляд Іммерат розташовано над найбільшим вугільним басейном на захід від Кельна. Енергокомпанія RWE Power продовжує покладатися на електроенергію з невідновлюваних джерел. Тому села повинні бути знесені. На їхньому місці буде котлован. Жителі Іммерату повинні з'їхати і покинути свої будинки.

Знищення іммератського "собору" Цвинтар також мають перенести Колись в Іммераті жили понад 1200 осіб. Більшість уже покинули село. Багато будинків уже знищено. Тому і вид на церкву з цвинтаря нині вільний. Лише три сім'ї досі живуть в Іммераті. І померлі жителі теж повинні будуть "переїхати".

Знищення іммератського "собору" Протести проти знищення села Опір знищенню села та переїзду тривав довгий час. Багато жителів села здалися перед вищими силами. Однак представники великих церков за день до знесення звернулися з екуменічно-політичною молитвою супроти подальшого руйнування жител і довкілля. Ще кілька сіл стоять у списку на знищення.

Знищення іммератського "собору" І заради чого все це? Швидку відмову від вугілля науковці та екологи називають невідворотньою. В іншому разі Німеччина просто не зможе виконати свої зобов'язання згідно з Паризькою кліматичною угодою. Є перевиробництво електроенергії, і задовольнити потреби в електриці можна буде легко, навіть якщо Німеччина відмовиться від бурого вугілля, стверджують захисники довкілля.

Знищення іммератського "собору" Останні захисники Активісти Greenpeace зайняли базиліку незадовго перед зруйнуванням, закликаючи дозволити їй простояти принаймні допоки не буде сформовано новий уряд, який постановить курс на відмову від вугілля. RWE - розробник кар'єру - відмовився виконувати прохання, вигнав протестувальників за допомогою поліції та привіз екскаватори.

Знищення іммератського "собору" Культурний центр села Спорудження неороманської базиліки завершилося в 1891 році. Впродовж 122 років вона була центром культурного життя села. Тут проводилися важливі події життів селян, сімейні свята, хрещення, причастя, святкування весіль і відправка близьких у останню путь. На останній службі 2013 року було пролито багато сліз.

Знищення іммератського "собору" Сум, розпач і гнів Пастор Ґюнтер Залентін (Günter Salentin) стоїть поміж могил. "Наші серця сьогодні повні туги і печалі, імовірно, також повні розпачу і гніву, - каже він на останній проповіді. - Увесь опір був приречений на провал у бою з вищими силами політики, економічного інтересу та максимізації прибутку".

Знищення іммератського "собору" І політики мовчать Заклик відмовитися від вугілля є дедалі гучнішим у всьому світі. Долю Іммерата вирішено, хоча зруйнування села, ймовірно, не було обов'язковим. Вугілля, що під селом, можуть і не дозволити видобувати - якщо новий федеральний уряд прийме рішення відмовитися від вугільних електростанцій. Знищення села завершать за два тижні. Автор: Ґеро Рютер, Дмитро Прокопчук

