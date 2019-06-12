У Німеччині запущена мережа мобільного зв'язку 5G

В Берліні та Бонні в середу, 3 липня, після роботи в тестовому режимі стала доступна мережа мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G). Пізніше вона буде запущена в Гамбурзі, Дармштадті, Лейпцигу та Мюнхені.

До кінця року в понад 100 німецьких містах буде встановлено близько 300 антен, що підтримують технології 5G. До кінця 2020 року мережа повинна охопити 20 найбільших міст країни. Експерти вбачають у п'ятому поколінні мобільного зв'язку ключ до розвитку нових технологій, серед яких - автономне водіння, віртуальна реальність й індустрія 4.0.

В середині червня оператори мобільного зв'язку в Німеччині заплатили понад 6,5 мільярда євро за частоти нового мобільного стандарту. В аукціоні з їх продажу брали участь Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica і United Internet. При цьому рішення про використання в мережі 5G обладнання китайського телекомунікаційного концерну Huawei досі не прийнято, зазначив член ради директорів Deutsche Telekom Дірк Весснер (Dirk Wössner). За його словами, оператор перебуває в тісному контакті з міністерством економіки ФРН. Пріоритетом для компанії є безпека, підкреслив Весснер.

В Україні колишній президент Петро Порошенко підписав указ про впровадження системи мобільного зв'язку п'ятого покоління в середині травня. Він також пообіцяв, що 5G запрацює у 2020 році.