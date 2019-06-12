 У Німеччині запущена мережа мобільного зв′язку 5G | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2019

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Новини

У Німеччині запущена мережа мобільного зв'язку 5G

Мережа зв'язку п'ятого покоління після тестового режиму доступна в Берліні та Бонні. Експерти вважають технології 5G необхідними для розвитку автономного водіння, віртуальної реальності та індустрії 4.0.

У Німеччині прочав працювати 5G

У Німеччині прочав працювати 5G

В Берліні та Бонні в середу, 3 липня, після роботи в тестовому режимі стала доступна мережа мобільного зв'язку п'ятого покоління (5G). Пізніше вона буде запущена в Гамбурзі, Дармштадті, Лейпцигу та Мюнхені.

До кінця року в понад 100 німецьких містах буде встановлено близько 300 антен, що підтримують технології 5G. До кінця 2020 року мережа повинна охопити 20 найбільших міст країни. Експерти вбачають у п'ятому поколінні мобільного зв'язку ключ до розвитку нових технологій, серед яких - автономне водіння, віртуальна реальність й індустрія 4.0.

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Із точки зору США неможливо відкинути сумніви щодо безпеки даних під час співпраці з Huawei, заявив Майк Помпео. Гайко Маас зазначив, що Німеччина дбає про високі стандарти безпеки задля розбудови мереж 5G. (31.05.2019)

Очікувалось, що від продажу на аукціоні частот для надшвидкого мобільного інтернету надійде від 3 до 5 мільярдів євро. Уряд ФРН використає кошти на дигіталізацію. (12.06.2019)

В середині червня оператори мобільного зв'язку в Німеччині заплатили понад 6,5 мільярда євро за частоти нового мобільного стандарту. В аукціоні з їх продажу брали участь Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica і United Internet. При цьому рішення про використання в мережі 5G обладнання китайського телекомунікаційного концерну Huawei досі не прийнято, зазначив член ради директорів Deutsche Telekom Дірк Весснер (Dirk Wössner). За його словами, оператор перебуває в тісному контакті з міністерством економіки ФРН. Пріоритетом для компанії є безпека, підкреслив Весснер.

В Україні колишній президент Петро Порошенко підписав указ про впровадження системи мобільного зв'язку п'ятого покоління в середині травня. Він також пообіцяв, що 5G запрацює у 2020 році.

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