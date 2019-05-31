У Німеччині запровадили обов'язкове щеплення дітей проти кору

Німецький Бундестаг у четвер, 14 листопада, ухвалив закон про обов'язкове щеплення дітей проти кору. Закон передбачає, що з березня 2020 року перед прийняттям дітей до дитячих садків чи шкіл їхні батьки мають довести, що діти мають щеплення. Щодо дітей, які вже відвідують освітні заклади, батьки мають надати інформацію про наявність щеплення або імунітету до кору до 31 липня 2021 року. Порушення цього правила загрожує штрафом розміром до 2500 євро.

Обов'язковими щеплення проти кору є також для вихователів і співробітників дитячих садків, шкіл, медичних закладів та громадських установ на зразок притулків для біженців. "Захист від кору - це захист дітей", - заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан (Jens Spahn). Цього року в Німеччині зареєстровано 501 випадок захворювання на кір, йдеться у базах даних Інституту Роберта Коха.

В Україні вакцинація проти кору також є обов'язковою, а невакцинованим дітям не можна відвідувати дитячі садочки. Наприкінці травня це підтвердив Верховий суд України. У серпні міністерство охорони здоров'я з посиланням на дані Центру громадського здоров'я повідомило, що від початку року в Україні на кір захворіла 57 301 особа. Загалом із літа 2017 року на кір захворіли понад 115 тисяч людей, 41 з яких померла.